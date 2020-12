Corona-Ticker Unterfranken: Aufbau der Impfzentren startet

05.50 Uhr: Aufbau des Impfzentrums in Bad Kissingen startet

Im sogenannten Tattersall in Bad Kissingen startet der Aufbau eines Corona-Impfzentrums. Wie das Landratsamt Bad Kissingen mitteilt, werden zwischen sieben und acht Helfer des Technischen Hilfswerks in Bad Kissingen unter anderem Trennwände aufbauen. In den nächsten Tagen sollen dann Hinweistafeln aufgestellt werden. Der Tattersall war einst eine Reithalle und ist heute Tagungs- und Konferenzzentrum am Rand der Bad Kissinger Innenstadt mit einem großen Parkplatz.

Bis zu 2.000 Impfdosen sollen hier pro Woche über zwei sogenannte Impfstraßen verabreicht werden können. Eine Tiefkühlmöglichkeit für die Impfdosen ist vor Ort nicht vorgesehen. Wenn es mit dem Impfbetrieb losgeht, soll der Impfstoff vom Verteilzentrum in Würzburg aus bis zu zwei Mal wöchentlich direkt an das Impfzentrum geliefert werden. Dort muss er bei zwei bis acht Grad bis zur Verwendung in einem Kühlschrank gelagert werden.

Um eine Corona-Abwehr zu bekommen, sind zwei Impfungen nötig. Im Landkreis Bad Kissingen leben rund 103.000 Menschen. Landrat Thomas Bold vermutete zuletzt, dass es zwischen sechs und neun Monate dauern wird, bis alle Impfwilligen geimpft sein werden. "Das heißt: Über den Winter werden wir keine wirksame Impfung erzielen können", sagte Bold bei der Vorstellung des Gebäudes.

Zunächst sollen die Risikogruppen geimpft werden, also ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Dann werden mobile Einsatzteams im Landkreis unterwegs sein um Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zu impfen. Dann kommt das Pflegepersonal und das medizinische Personal an die Reihe. Dann der Rest der Bevölkerung. Einen offiziellen Weg der Anmeldung gibt es jedoch noch nicht. Wer Interesse hat, kann sich jedoch bereits jetzt an das Bürgertelefon des Landkreises wenden und sich registrieren lassen.