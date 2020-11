Corona-Ticker Unterfranken: Hohe Inzidenz im Kreis Main-Spessart

17.12 Uhr: Drei unterfränkische Städte und Landkreis liegen über dem Inzidenzwert von 200

Die 7-Tage-Inzidenz für Unterfranken liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) aktuell bei 151,86. Der Wert ist im Vergleich zum Vortag angestiegen (144,65). Der Bezirk liegt nach wie vor unter dem gesamtbayerischen Durchschnitt von derzeit 182,26 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Den höchsten Wert in Unterfranken weist weiterhin der Landkreis Haßberge mit einer Inzidenz von 276,12 auf – der Wert ist im Vergleich zum Vortag (270,19) nochmals leicht angestiegen. Danach folgen die Stadt Schweinfurt mit einem Inzidenzwert von 204,02 und der Landkreis Miltenberg mit einem Inzidenzwert von 202,73. Im dunkelroten Bereich, also über dem Grenzwert 100, liegen folgende Regionen: Landkreis Main-Spessart (192,62), Landkreis Schweinfurt (174,11), Landkreis Rhön-Grabfeld (158,22), Landkreis Aschaffenburg (152,12), ebenso die Stadt Aschaffenburg (119,71), und die Landkreise Kitzingen (108,61) und Bad Kissingen (104.62). In Stadt und Landkreis Würzburg sind die Werte weiterhin am niedrigsten in Unterfranken. Im Landkreis Würzburg liegt der Inzidenzwert bei 94,88 und in der Stadt Würzburg bei 91,45.