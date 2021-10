Corona-Ticker Unterfranken: Kaum veränderte Inzidenzwerte

06.10 Uhr: Impfzentrum MSP startet in Marktheidenfeld

Das Impfzentrum Main-Spessart startet diesen Montag in Marktheidenfeld. Es nimmt seinen Betrieb nun im dortigen Krankenhaus auf, wo auch die PCR-Testrecke aufgebaut ist. In Lohr wurde das Impfzentrum abgebaut, wo es seit Monaten in der Spessarttorhalle eingerichtet war. Sie soll wieder für den Sport zur Verfügung stehen. Im Lohrer Impfzentrum einschließlich des Kreis- und Bezirkskrankenhauses sind bislang insgesamt 86.042 Erst-, Zweit- und Drittimpfungen durchgeführt worden. Der Kreis­ver­band des Ro­ten Kreu­zes schließt sei­ne vier An­ti­gen-Sch­nell­test­zen­t­ren im Kreis wegen der Über­las­tung der eh­renamt­li­chen Mit­ar­bei­ter und der un­ter­neh­me­ri­schen Ri­si­ken. Am Wochenende haben die Schnellteststrecken in Marktheidenfeld und Burgsinn letztmals offen gehabt, die Teststrecken in Frammersbach und Homburg folgen am 7. und 8. Oktober. Mit ein Grund sei, dass niemand wisse, wie es ab dem 11. Oktober nach Einführung der kostenpflichtigen Tests weitergeht. Im Landkreis Main-Spessart gibt es noch zwölf Einrichtungen, wo Antigen-Schnelltests möglich sind.