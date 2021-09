Corona-Ticker Unterfranken: 100.000 Impfungen im Impfzentrum MIL

12.25 Uhr: Das Impfzentrum Haßberge zieht um

Das Impfzentrum Haßberge wird laut dem Landratsamt ab dem ersten Oktober an einem neuen Standort betrieben: im kleinen Saal der Rudolf-Mett-Halle in Königsberg. Der Zugang erfolgt über den Eingang Festplatz. Alle Impflinge, die bereits einen Termin für eine Erst- oder Zweitimpfung nach dem ersten Oktober erhalten haben, erhalten ihre Impfung in Königsberg.

In Hofheim und in Zeil wird nach dem 30. September kein Impfbetrieb mehr durchgeführt. Das Impfzentrum in Königsberg hat die Öffnungszeiten angepasst und ist nur noch an fünf Tagen in der Woche, von Mittwoch bis Sonntag zwischen 16 Uhr und 20 Uhr geöffnet. Vorrangig werden mobile Impfteams eingesetzt. "Wir sind dem Bayerischen Roten Kreuz, Kreisverband Haßberge, und seinen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar für die großartige Arbeit, die sie in den Impfzentren geleistet haben. Von Anfang an hat uns das BRK bei der Pandemiebewältigung unterstützt", so Landrat Wilhelm Schneider. Seit den ersten mobilen Impfungen im Dezember 2020 sind unter der Regie des Landkreises Haßberge insgesamt 63.297 Impfdosen verimpft worden.