Corona-Ticker Unterfranken: Würzburger Gymnasium geschlossen

15.43 Uhr: LGL meldet 34 neue Corona-Fälle in Unterfranken

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Samstag (12.09.2020) 34 neue Corona-Fälle in Unterfranken. Damit steigt die Zahl der insgesamt infizierten Personen auf 4.352.

Mit Blick auf die Stadt Würzburg gibt es nach den Daten des LGL noch keine Entwarnung. In der Stadt Würzburg ist die Zahl der wöchentlichen Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wieder leicht gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenzrate liegt nun in der Stadt bei 60,99. Am Freitag lag der Wert noch bei 57,87. Im Landkreis Würzburg liegt die 7-Tage-Inzidenzrate am Samstag bei 25,33.