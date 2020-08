Corona-Ticker Unterfranken: Teststrecke für Reiserückkehrer

13.00 Uhr: Neue Corona-Teststrecke für Reiserückkehrer an der Würzburger Talavera

Weil immer mehr Reisende aus Risikogebieten zurückkehren, nehmen Stadt und Landkreis Würzburg die eingerichtete Teststrecke an der Würzburger Talavera in Betrieb. "Täglich erreichen uns rund einhundert Anrufe von Reiserückkehrern, die dringend nach einem Arzt suchen, der eine Testung vornimmt", sagt Johann Löw, Leiter des Gesundheitsamtes Stadt und Landkreis Würzburg. Es sei damit zu rechnen, dass der Bedarf weiter steige.

Ab Dienstag, 25.08.2020, können sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten täglich von 17 bis 19 Uhr an der Würzburger Talavera im Drive-Through-Verfahren auf das Corona-Virus testen lassen. Dafür stehen Ärzte, Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sowie Ehrenamtliche des Bayerischen Roten Kreuzes zur Verfügung. Die Tests werden laut Landratsamt ohne Terminvergabe angeboten, um jederzeit schnell auf Nachfragen reagieren zu können. Das Angebot besteht zunächst bis Freitag, 28.08.2020.

"Die Bedarfslage ist nur schwer einschätzbar", sagt Paul Justice, der für das Testmanagement von Stadt und Landkreis Würzburg zuständig ist. "Mit der ersten Planung können wir rund 120 Personen pro Abend testen." Reiserückkehrer sollen sich auf eventuelle Wartezeiten einstellen. Das Angebot richtet sich zunächst ausschließlich an Reiserückkehrer aus Risikogebieten und an Personen, die keinen niedergelassenen Arzt finden konnten, der eine Testung durchführt. Das Landratsamt teilt mit, dass Stadt und Landkreis Würzburg die Testkapazitäten an der Talavera jedoch deutlich zu erweitern wollen.