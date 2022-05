Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzen sinken weiter

09.00 Uhr: Inzidenzen in Unterfranken sinken weiter

Den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge sind die Inzidenzwerte am Montag in sieben von zwölf unterfränkischen Regionen unverändert, in den anderen fünf Regionen sind sie gesunken. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Unterfranken hat erneut der Landkreis Aschaffenburg mit 780,4. Die niedrigste Inzidenz hat weiterhin die Stadt Schweinfurt mit 341,3. Das RKI weist darauf hin, dass am Wochenende weniger Testungen, Labordiagnostik, Meldungen und Übermittlungen stattfinden. Deshalb sei die Aussagekraft der tagesaktuellen Berichterstattung der Neuinfektionen am Wochenende und zu Beginn der Woche eingeschränkt.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: