Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzen weitestgehend stabil

06.10 Uhr: Stadt Würzburg hat höchste Inzidenz in Unterfranken

Den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge sind die Inzidenzwerte am Donnerstag in sieben von zwölf unterfränkischen Regionen gesunken und in fünf gestiegen. Nachdem zuletzt tagelang der Landkreis Bad Kissingen die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Unterfranken hatte, ist der Wert nun in der Stadt Würzburg mit 843,6 knapp höher. Die niedrigste Inzidenz im Bezirk hat weiterhin die Stadt Schweinfurt. Mit 517,6 liegt der Wert dort nun wieder über 500.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: