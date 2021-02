Corona-Ticker Unterfranken: Bad Kissinger Impfzentrum in Betrieb

12.05 Uhr : Faschingspredigt in Hammelburg auch im Corona-Jahr

Die Faschingspredigten von Pfarrer Thomas Eschenbacher aus Hammelburg haben Tradition. Auch im Corona-Jahr wird es eine geben. Aktuell verleiht der Geistliche seiner Faschingspredigt den letzten Schliff. Im Gespräch mit BR24 betonte Eschenbacher, dass es ihm gerade in Corona-Zeiten wichtig sei, Spaß zu verbreiten: "Ich bin auch umgeben von Menschen, die darunter leiden, die wirklich viel mitgemacht haben. Aber gerade die brauchen das. Mal was Lockeres, mal was Aufbauendes, mal was Ermutigendes – und das ist eigentlich immer auch Ziel an Fasching“. Pfarrer Thomas Eschenbachers Faschingspredigt wird als Unterhaltung mit einem Spatz angelegt sein. Es geht um Leben, Glaube, Evangelium und Witziges. Der Gottesdienst beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr in der Hammelburger Stadtpfarrkirche.