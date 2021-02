Aschaffenburger Lehrer landen viralen Hit mit Musik-Video

Eine Aufmunterung für ihre rund 1.000 Schülerinnen in Zeiten von Corona, Wechselunterricht und Homeschooling - das wollten die Lehrer der Aschaffenburger Maria-Ward-Schule mit einem Musikvideo erreichen. Insgesamt 38 Lehrkräfte des Gymnasiums und der Realschule haben mitgemacht. Unter der Regie von Renate Binschek, die als Musiklehrerin an der Schule arbeitet, ist ein viraler Hit entstanden. "The Longest Time" von Billy Joel war die Vorlage. Daraus geworden ist ein A-cappella-Kanon mit eigenem Text. Am vergangenen Freitag ging das Video auf mehreren Plattformen online. Innerhalb der ersten drei Tage gab es allein auf Facebook rund 15.000 Aufrufe.

Spaß und Motivation im Aschaffenburger Kollegium

"Die Idee entstand in der schuleigenen Whatsapp-Gruppe des Kollegiums", erzählt Renate Binschek. "Mit Feinschliff stand der Text innerhalb von 48 Stunden, also ganz schnell. Gut eine weitere Woche hat das Einsingen gedauert und dann noch ein paar Tage für das Zusammenbauen der einzelnen Videos zu einem." Die Lehrer und Lehrerinnen hatten einzelne Video-Clips zuhause eingesungen, die Renate Binschek mit einem Computer-Programm in Feinarbeit zusammengebaut hat. Über die große Beteiligung des Kollegiums freut sich auch Ilse Törner. Sie hat ihre Kollegin bei der Organisation unterstützt: "Dann haben auch Mathe-und Physiklehrer mitgemacht, von denen man gar nicht glaubt, dass die so kreativ mit Sprache umgehen können."

Musikvideo zeigt Vorfreude auf regulären Unterricht

In dem Liedtext werden unter anderem die Alltagsprobleme der Lehrer besungen - zum Beispiel beim Homeschooling mit Videochat - und die damit verbundenen technischen Probleme. Vor allem aber geht es um die Vorfreude auf die Schüler, wenn der Unterricht wieder weitgehend normal vor Ort stattfinden kann. So heißt es in einem Abschnitt des Textes: "Vielleicht fällt es uns allen manchmal schwer, wir vermissen euch sehr, ist alles so leer. Und wir träumen alle von dem Tag, wenn jeder in die Schule kommen darf. Wenn wir uns drücken, wieder zusammenrücken."

Mission erfüllt: Schüler fühlen sich verstanden

Die Idee und das Video kommen aber nicht nur im Internet gut an. Es hat genau das erfüllt, worauf das Kollegium abgezielt hat. Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich von ihren Lehrern verstanden, wertgeschätzt und aufgebaut, wie sie im BR-Gespräch erzählen. "Ich fand es eine schöne Aktion, es hat mir Mut gegeben und ich fand es lustig", sagt eine Schülerin. "Eine tolle Idee, uns ein besseres Gefühl zu geben, und das zeigt uns, dass es den Lehrern auch nicht viel anders geht als uns."