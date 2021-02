Corona-Ticker Unterfranken: 68 Infizierte in Behinderten-Heim

9.00 Uhr: Inzidenzraten für Unterfranken

In sechs unterfränkischen Landkreisen und Städten sind die 7-Tages-Inzidenzraten im Vergleich zum Vortag gesunken, in sechs sind sie gestiegen. Das geht aus den Zahlen hervor, die dem Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet wurden. Die höchste Inzidenzrate, also die Summe der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen, gibt es im Landkreis Miltenberg, die niedrigste im Landkreis Main-Spessart, wo die Inzidenz seit Samstag unter 50 liegt. Den Grenzwert von 200 überschreitet keine unterfränkische Region. Das sind die aktuellen Zahlen: