Corona-Ticker Unterfranken: Haus- und Kinderärzte geimpft

12.10 Uhr: Schulen im Landkreis Würzburg werden mit CO2-Ampeln ausgestattet

Die Schulen im Landkreis Würzburg wurden mit 220 CO2-Ampeln ausgestattet. Die Geräte messen die Kohlenstoffdioxid-Konzentration in den Klassenräumen. Die CO2-Ampeln geben einen Hinweis, wenn sich die Luftqualität verschlechtert. Sie messen in Räumen die Konzentration von Kohlendioxid und zeigen an, wann gelüftet werden sollte. Um Corona-Infektionen in Klassenzimmern vorzubeugen, gilt regelmäßiges Lüften als effektives Mittel zum Infektionsschutz. So kann die Aerosolkonzentration im Raum gesenkt werden und das Risiko einer Übertragung des Virus über die Atemluft reduziert werden.

"Mit CO2-Warnern werden die Schüler und Lehrer daran erinnert, wann gelüftet werden muss und das nützt auch in nicht-Coronazeiten, denn frische Luft tut immer gut", sagte Landrat Eberth. Eberth und Schulleiter Michael Schmitt begleiteten die Inbetriebnahme der ersten CO2-Ampel am Deutschhaus-Gymnasium. Neben dem Deutschhaus-Gymnasium werden das Gymnasium Veitshöchheim, die beiden Realschulen in Ochsenfurt und Höchberg sowie die Rupert-Egenberger-Schule an ihren vier Standorten in Veitshöchheim, Höchberg, Sommerhausen und Gelchsheim mit CO2-Ampeln ausgestattet. Die 220 Geräte kosten insgesamt 20.000 Euro. Der Freistaat Bayern trägt die Kosten für diese Investition.