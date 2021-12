Corona Ticker Oberpfalz: Impfzentrum im Supermarkt öffnet

16.48 Uhr: Booster-Termine in Obertraubling frei

Für die Wochenend-Sonderimpfaktion am 11. und 12. Dezember in der Mehrzweckhalle Obertraubling im Kreis Regensburg sind derzeit noch Termine frei. Wie das Landratsamt Regensburg heute mitteilt, können an beiden Tagen jeweils bis zu 1.000 Auffrischungsimpfungen mit dem Impfstoff von Moderna durchgeführt werden. Notwendig ist eine vorherige Registrierung auf dem Anmeldeportal von BayIMCO: https://impfzentren.bayern/. Geimpft werden nur Personen über 30 Jahre. Erst- und Zweitimpfungen sind nicht möglich.

Dr. med. Andreas Piberger, der Ärztliche Leiter der Landkreis-Impfzentren, sagt: "Gerade vor den Weihnachtsfeiertagen, bei denen üblicherweise die Familien zusammenkommen und die Kontakte zunehmen, ist dies eine gute Gelegenheit, um seinen Impfschutz wieder zu erhöhen."

Die Boosterimpfung ist unabhängig vom Wohnort möglich, auch Bürgerinnen und Bürger aus anderen Landkreisen können sich also für dieses Impfwochenende anmelden. Es spielt auch keine Rolle, mit welchen Impfstoffen die Grundimmunisierung erfolgte. Sie sollte nur vor mehr als sechs Monaten abgeschlossen worden sein.

Wichtig ist, dass zur Terminauswahl für Obertraubling zunächst das Impfzentrum Regensburg ausgewählt werden muss. Danach kommt man auf eine Auswahlseite und kann dort als Impfort dann das Leo Graß Sportzentrum Obertraubling anklicken. In BayICO wird dann der nächstmögliche freie Termin angezeigt.

14.15 Uhr: Skiliftbetreiber ratlos wegen 2G-plus

Für die bayerischen Skigebiete gelten momentan strengere Coronaregeln als für Skigebiete in anderen Regionen - und zwar 2G-plus und eine Auslastung der Lifte von maximal 25 Prozent. 2G-plus stellt Liftbetreiber und Skifahrer vor fast unlösbare Herausforderungen, heißt es bei vielen Liftbetreibern im Bayerischen Wald. Apotheken, Teststationen und andere Anbieter seien in vielen Orten jetzt schon so ausgelastet, dass sie nicht noch zusätzlich jeden Wintertag Skifahrer und Touristen testen können. Eigene Teststationen an den Liften aufzubauen, sei aber schwierig.

Die Arberbergbahn zum Beispiel hat festgestellt, dass kaum noch Firmen zu bekommen sind, die so etwas durchführen. Für Tests ganz in Eigenregie bräuchte man zusätzliches Personal, das aber kaum zu kriegen ist, so die Arberbergbahn. Sie sucht momentan mit Plakaten in der Region nach Saison-Aushilfskräften.

Fast noch schwieriger finden viele Liftbetreiber die Vorgabe einer nur 25-prozentigen Auslastung. Es sei unklar, wie man das überhaupt berechnen und kontrollieren soll, heißt es.

Außerdem ist unklar, wie man Skitourengeher oder Winterwanderer, die zum Beispiel am Großen Arber zu Fuß herkommen und weder am Parkplatz noch an der Kasse auftauchen, kontrollieren soll.

7.25 Uhr: Seniorenheime im Kreis Schwandorf: Weitere Infektionen, drei Tote

Nach den jüngsten Corona-Ausbrüchen in Seniorenheimen im Landkreis Schwandorf sind mittlerweile drei infizierte Bewohner an oder mit dem Virus gestorben. Zwei davon waren ungeimpft. Bei der dritten Person ist der Impfstatus dem Landratsamt nicht bekannt.

In Schwandorf ist eine weitere Einrichtung betroffen, zwei ungeimpfte Bewohner mussten laut Landratsamt ins Krankenhaus gebracht werden. In dem Pflegeheim haben sich fünf Bewohner und zwei Mitarbeiter mit Corona angesteckt. Vergangene Woche hatte das Landratsamt "massive Ausbrüche" in Seniorenheimen in Schwandorf und Oberviechtach gemeldet. Insgesamt waren über 50 Bewohner und 35 Mitarbeiter betroffen. Allerdings können manche bereits genesen sein, betont das Landratsamt, da es die Zahlen bis zum Ende eines Ausbruchsgeschehens addiert.

Unterdessen verabreicht das Impfzentrum des Landkreises Schwandorf in Nabburg inzwischen mehr Booster-Impfungen als Erst- und Zweitimpfungen zusammen. Bei den Hausärzten ist die Situation laut Landratsamt genauso. Noch diese Woche soll eine feste Außenstelle des Impfzentrums im Schwandorfer Globus-Markt öffnen.