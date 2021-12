Corona-Ticker Oberpfalz: Landkreis Cham weitet Impfangebot aus

14 Uhr: Landkreis Cham weitet Impf- und Testangebot aus

Der Landkreis Cham hat in den vergangenen Tagen die Kapazitäten in den Impfzentren massiv erweitert. Das teilte das Landratsamt heute mit. Deshalb stehen auch weiterhin Termine für Kurzentschlossene zur Verfügung: von Freitag bis Sonntag gibt es in der Turnhalle des Josef-von-Fraunhofer-Gymnasiums Cham noch 530 Termine, im Impfzentrum Roding können in dieser Woche noch 10 und im Impfzentrum Bad Kötzting noch 30 Personen geimpft werden. 2.600 Termine wurden bereits für die kommende Woche gebucht, mehr als 4.000 Impftermine sind in der nächsten Woche noch zu haben.

Terminbuchungen sind online über die Internetseite der Bayerischen Impfzentren unter www.impfzentren.bayern möglich oder telefonisch mit der Impf-Hotline unter 09971/78-992. Die Hotline ist Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr erreichbar. Geöffnet sind beide Impfzentren von Montag bis Sonntag von 9 bis 22 Uhr. Die Impfstelle in der Turnhalle des JvFG ist am Freitag von 14 bis 22 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 9 bis 21 Uhr geöffnet.

Zum Impftermin wird der Personalausweis und falls vorhanden der Impfpass benötigt, bei Zweit- und Auffrischungsimpfungen ist ein Nachweis über die bereits erfolgten Impfungen erforderlich.

Erweiterte Öffnungszeiten beim Schnelltestzentrum Further Straße

Aufgrund der enorm gestiegenen Nachfrage nach Corona-Schnelltestungen erweitert das Landratsamt Cham auch die Öffnungszeiten des ÖGD-Schnelltestzentrums im BRK-Gebäude in der Further Str. 10 in Cham ab Freitag, 3. Dezember 2021.

Die neuen Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 7 bis 11 Uhr sowie 15 bis 19 Uhr und Samstag, Sonntag und Feiertage von 8 bis 14 Uhr.

Das Landratsamt Cham weist daraufhin, dass sich Personen, die sich testen lassen möchten, im Vorfeld registrieren und eine Terminbuchung unter https://meintest.brk.de/ vornehmen sollen, um die Wartezeiten zu minimieren.

12.25 Uhr: Eiszauber in Regensburg abgesagt

Der "Eiszauber" in Regensburg muss für das kommende Jahr abgesagt werden. Wie die Organisatoren mitteilen, sollte sich eigentlich von Mitte Januar bis Mitte März der Regensburger Neupfarrplatz in eine Winterlandschaft mit 450 Quadratmetern Eislauffläche verwandeln. Dies falle nun der Pandemie zum Opfer, heißt es vom Veranstalter, dem Verein "Faszination Altstadt". Der "Eiszauber" soll jetzt im Jahr darauf stattfinden und im Januar 2023 Premiere feiern.

In diesem Jahr sollen in der Regensburger Altstadt trotzdem kleinere Aktionen stattfinden, unter anderem wird die Weihnachtsbeleuchtung bis Mariä Lichtmess am 2. Februar hängen bleiben. Außerdem wird die Südfassade des Galeria-Gebäudes am Neupfarrplatz an den Adventssamstagen mit Lichtkunst beleuchtet. Außerdem findet vom 3. Dezember bis 9. Januar eine Verlosung am Kohlenmarkt statt, bei der es Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt.

8.35 Uhr: Hemau sagt Neujahrsempfang und Faschingszug ab

Die Stadt Hemau im Landkreis Regensburg hat auch im kommenden Jahr den Neujahrsempfang sowie den Faschingszug abgesagt. "Wir bedauern zutiefst, dass uns Corona schon wieder einen Strich durch die Rechnung macht und wir beliebte Traditionsveranstaltungen absagen müssen", sagt Erster Bürgermeister Herbert Tischhöfer. Wegen der pandemischen Entwicklung sei keine andere Entscheidung zu verantworten. Der Neujahrsempfang von Hemau findet immer am zweiten Donnerstag im Januar statt, der Faschingszug am Faschingssonntag.