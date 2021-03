Corona-Ticker Oberpfalz: Finanzhilfe für Brauereigaststätten

13.30 Uhr: "Funken Hoffnung": Finanzhilfen für Brauereigaststätten

Auch Brauereigaststätten bekommen jetzt November- und Dezemberhilfen. Das hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bekanntgeben. Heiner Prössl, vom Brauereigasthof Prösslbräu Adlersberg, begrüßt die Entscheidung: "Ich finde es gut, weil endlich eine Fairness hergestellt worden ist." Man könne nicht einfach eine Branche ausschließen. "Die Stimmung in unserer Branche war echt gedrückt, dass wir so hintenangestellt wurden. Durch die Änderung jetzt ist schon ein Funken Hoffnung da", sagte Prössl dem BR.

Neben der Fixkostenerstattung für überschüssiges Fassbier, das im Lockdown schlecht wurde, erhalten die geschlossenen Brauereigaststätten nun wie andere Lokale 75 Prozent ihres Umsatzes aus dem Vorjahreszeitraum im November und Dezember ersetzt. Im Gegensatz beispielsweise zu geschlossenen Cafés, die trotz angeschlossener Bäckerei Zugang zur November- und Dezemberhilfe erhielten, waren die Brauereigaststätten bisher ausgeschlossen.

12.40 Uhr: Landkreis Neustadt an der Waldnaab: Terminvergabe in Zulassungsstellen online möglich

Um schneller zu Terminvereinbarung zu kommen, gibt es in den Zulassungsstellen im Landkreis Neustadt an der Waldnaab jetzt ein neues System zur Online-Terminvergabe. Das hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt. Auf der Seite des Landratsamtes kann man sich hierfür anmelden. Die Wartezeiten am Telefon sollen so vermindert werden. Aktuell herrscht in den Zulassungsstellen coronabedingt weiterhin Terminpflicht.

09.25 Uhr: Landkreis Cham: Inzidenz steigt auf 232

Der sprunghafte Anstieg der Neuansteckungen im Landkreis Cham - mit einer Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) von 232 Fälle pro 100.000 Einwohnern - geht querbeet durch den ganzen Landkreis und ist "diffus", so das Landratsamt. Es gebe keinen Schwerpunkt bei den Ausbrüchen, der den rasanten Anstieg erklären könne. Nach Einschätzung des Gesundheitsamts Cham steckten sich in letzter Zeit rund 40 Prozent der Neuinfizierten im privaten Bereich an und rund 20 Prozent im beruflichen Umfeld. 40 Prozent sagen, sie können sich nicht erklären, wo und wie sie sich angesteckt haben.

Die britische Virusmutation, die stark im Landkreis grassiert, führt dazu, dass sich innerhalb von Familien meistens die gesamte Familie ansteckt, wenn es einen Fall gibt. Das war beim Ursprungsvirus noch nicht so. Die meisten Fälle gab es in den letzten sieben Tagen in den Städten Cham und Roding, zweistellige Zahlen aber auch in kleineren Orten wie Schorndorf, Arrach oder Lam. Der Landkreis Cham ist damit heute bundesweit auf Platz elf der Spitzenwerte.