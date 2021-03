Corona-Ticker Oberpfalz: Regensburg sorgt sich wegen Inzidenz

19.00 Uhr: Oberpfalz erhält Rekordlieferung an Impfdosen

In dieser Woche werden insgesamt 33.500 Impfdosen die Oberpfalz erreichen, so viele wie noch nie zuvor. Das teilt die Bezirksregierung mit. Die hohe Zahl an Impfdosen resultiere unter anderem aus einer Sonderzuweisung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege für die Städte und Landkreise, die eine Inzidenz von über 100 aufweisen. Damit werden den in der Oberpfalz von Corona-Neuinfektionen besonders betroffenen kreisfreien Städten Weiden und Amberg, sowie den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Amberg-Sulzbach, Cham und Schwandorf zusätzlich je 1.000 Impfdosen zur Verfügung gestellt.

"Wir freuen uns, dass jetzt insbesondere in den von der Corona-Pandemie aktuell stärker betroffenen Regionen in Bayern - und dazu zählen große Teile der Oberpfalz - mehr Impfstoff ankommt und die Menschen schneller geschützt werden können." Regierungspräsident Axel Bartelt

In der Oberpfalz haben laut Regierung bisher rund 75.000 Personen (6,7 Prozent) eine Erstimpfung und rund 37.000 Personen (3,3 Prozent) eine Zweitimpfung erhalten. Nicht mitgezählt seien hier die durch die Krankenhäuser selbst durchgeführten Impfungen.

16.02 Uhr: Initiative fordert Öffnungsperspektiven für Grenzland

Drei Unternehmen aus dem Bayerischen Wald haben die Initiative "Ostbayern sieht Schwarz - Wir brauchen jetzt Perspektiven" gestartet. Das gaben sie heute in einer Pressemitteilung bekannt. Es handelt sich um die Unternehmensgruppe Frey in Cham, die mehrere Kauf-und Möbelhäuser in der Oberpfalz betreibt, um das Modehaus Garhammer in Waldkirchen im niederbayerischen Kreis Freyung-Grafenau und um das Glasunternehmen Joska in Bodenmais im Kreis Regen. Sie hatten schon letzte Woche einen gemeinsamen offenen Brief an die bayerische Staatskanzlei geschickt.

Unter www.ostbayern-sieht-schwarz.de haben sie jetzt eine "Mitmachplattform für alle Menschen aus der Region" gegründet. Der ostbayerische Raum von Hof bis Passau sei durch seine Lage zum Corona-Hotspot Tschechien wie keine andere Region in Deutschland von hohen Inzidenzen betroffen, heißt es in der Pressemitteilung dazu. Bundes- und Landesregierung fokussierten sich ausschließlich auf diesen Inzidenzwert und würden so der ganzen Region die "so dringend benötigte Perspektive" nehmen. Davon seien wegen der geschlossenen Schulen und Homeoffice zahlreiche Familien betroffen. Auch Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie würden durch die jetzigen Regelungen "unverhältnismäßig stark belastet".

Die Initiative fordert von der bayerischen Staatsregierung die Öffnung von Kitas und Schulen, um die Familien in Ostbayern zu entlasten, eine sofortige "Click and Meet"- Öffnung des gesamten Einzelhandels unter Berücksichtigung der Inzidenz ab 50 und eine Perspektive für Hotellerie, Gastronomie und den gesamten Tourismus in der Region.

14:58 Uhr: Landkreis Neumarkt will Impfkapazitäten ausbauen

Die Impfkapazitäten im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz sollen in den kommenden Wochen stark ausgebaut werden. Das Landratsamt Neumarkt hat angekündigt, die Impfkapazitäten am Impfzentrum Loderbach mehr als verdoppeln zu wollen. Ab Mitte März sollen die Kapazitäten am Impfzentrum auf rund 500 Impfungen erhöht werden. Derzeit werden dort rund 200 Impfungen täglich vorgenommen. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass genügend Impfstoff vom Freistaat zur Verfügung gestellt wird.

In Dietfurt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz sollen außerdem ab Mitte März die Hausärzte bei den Impfungen mit einbezogen werden. Ab April soll in Neumarkt tageweise in der Großen Jurahalle Möglichkeiten zum Impfen geschaffen werden.

Ab April sollen die Kapazitäten im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz soweit ausgebaut sein, dass täglich rund 1.100 Impfungen vorgenommen werden können.

13:05 Uhr: Theater Regensburg erinnert mit Videoinstallation an Lockdown-Jahrestag

Am 10. März 2020 fand im Theater Regensburg die letzte Vorstellung vor ausverkauftem Haus statt. Es folgte der erste Lockdown, an den das Theater genau ein Jahr später mit einer Videoinstallation erinnert: "Wir vermissen Sie" wird auf die Fassade projiziert. An den Fenstern wird pulsierendes Leben sichtbar, über die Außen-Lautsprecher tost Applaus auf. Das Theater Regensburg spielte 2020 noch kurz auf der Freilichtbühne im Thon-Dittmer-Palais, im Herbst 2020 gab es "coronataugliche" Inszenierungen mit kleinen Besetzungen, Hygienekonzepten und nur spärlich besetzten Reihen in den Spielstätten. Über 400 Vorstellungen wurden abgesagt.