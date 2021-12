Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenz im Landkreis Bamberg hoch

07.30 Uhr: Bamberg macht Kongresshalle zum Impfzentrum

Ab Montag muss in Stadt und Landkreis Bamberg keiner mehr frieren, um sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Da sich besonders jetzt in der kalten Jahreszeit viele Menschen davor scheuten, stundenlang im Freien in der Warteschlange zu stehen, bieten Stadt und Landkreis ab sofort in der Konzert- und Kongresshalle Impfungen ohne Termin an. Damit wird das Foyer zu einer neuen Zweigstelle des Impfzentrums. Die Eingangshalle ist dabei nicht nur geheizt und trocken, sondern bietet auch einen bestuhlten Wartebereich. Das soll vor allem älteren und gehbehinderten Menschen die Wartezeit erleichtern. Je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe ist auch das zusätzliche Hochfahren der Kapazitäten geplant. Wichtig: Auch wenn eine Terminvereinbarung nicht erforderlich ist, wird dringend dazu geraten, sich vorab auf der Seite www.impfzentren.bayern.de mit seinen Daten zu registrieren. Außerdem sind, wie an allen Impfstationen, Impfbuch und Personalausweis mitzubringen sowie idealerweise ein bereits ausgefüllter Anamnesebogen. Der ist im Downloadbereich auf www.impfzentrum-bamberg.de zu finden. Das Impfzentrum in der Emil-Kemmer-Straße 33 in Hallstadt bleibt daneben weiter geöffnet. Zeitnah soll es noch eine weitere Außenstelle in Hirschaid geben.

07.00 Uhr: Höchster Inzidenzwert im Landkreis Bamberg

Der Landkreis Bamberg weist nach wie vor die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken auf. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldet, liegt der Wert am Montag (Stand: 03.27 Uhr) bei 854,3. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert damit nur minimal um weniger als einen Punkt gesunken. Die zweithöchste Inzidenz meldet das RKI für den Landkreis Kronach. Dort liegt der Wert derzeit bei 738,5 und damit um etwa fünf Punkte höher als noch am Tag zuvor.

Der Wert für den Landkreis Coburg liegt bei 652,6, der für den Landkreis Lichtenfels bei 626,5. Es folgen die Städte Bamberg (507,3) und Coburg (440,7) und der Landkreis Hof (402,0). Für die Stadt Hof gibt das RKI den Inzidenzwert 338,7 an, für Stadt und Landkreis Bayreuth die Werte 332,2 und 329,9. Im Landkreis Wunsiedel beträgt der Inzidenzwert derzeit 280,7 und im Landkreis Kulmbach 274,4.

Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken hat demnach der Landkreis Forchheim mit 244,4. Dort ist der Wert binnen eines Tages um rund Punkte gesunken.