Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenz unter Bayern-Durchschnitt

15.44 Uhr: Oberfrankens Inzidenzwert im bayernweiten Durchschnitt

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberfranken liegt am Montag bei 1.761,7. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mit. Oberfranken liegt damit etwa im Durchschnitt der sieben Regierungsbezirke (1.798,7).

Seit Sonntag sind 2.020 neue Corona-Fälle in Oberfranken registriert worden. Insgesamt meldet das LGL 176.631 Corona-Fälle für den Bezirk. In Oberfranken sind seit Beginn der Pandemie 2.122 Personen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Seit gestern ist kein weiterer Todesfall hinzugekommen.

14.41 Uhr: Hof beginnt Anfang März mit Imfpungen mit Novavax

Das Impfzentrum Hofer Land bietet für Anfang März Impftermine mit dem Corona-Impfstoff von Novavax an. Der erste Impftermin am 4. März richte sich zunächst an ungeimpfte Menschen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, teilt eine Sprecherin des Landratsamts mit. Anmeldungen für die Impfungen sowohl in der Hofer Freiheitshalle als auch im Impfzentrum Helmbrechts sind über das Callcenter 09281 – 57 777 oder www.impfzentren.bayern möglich. Eine Anmeldung ist unumgänglich.

In der zweiten Märzwoche können sich nach Voranmeldung alle Bürgerinnen und Bürger mit Novavax impfen lassen. Zur Verfügung stehen Termine am 8. und am 10. März im Impfzentrum Helmbrechts und in der Freiheitshalle Hof.

Novavax ist, anders als die bisher zugelassenen Impfstoffe, ein sogenannter Protein-Impfstoff, der auch als "Totimpfstoff" bezeichnet wird. Dieses Wirkprinzip ist schon lange bekannt. Deshalb schenken ihm einige Menschen mehr Vertrauen als etwa den mRNA-Impfstoffen, die erstmals während der Corona-Pandemie zugelassen wurden. Novavax wurde kürzlich als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt.