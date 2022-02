Corona-Ticker Oberfranken: Infektionen bremsen Busse und Bahnen

13.28 Uhr: Bahn schränkt Fahrplan ein

Aufgrund von Krankmeldungen beim Zugpersonal und Bauarbeiten schränkt die Bahn ihr Fahrplanangebot auf der Linie S1 ein. Die Strecke Nürnberg-Bamberg ist voraussichtlich bis 18. Februar davon betroffen. Am kommenden Wochenende können zudem einzelne S-Bahnen aufgrund von Bauarbeiten zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und Bamberg nicht verkehren und müssen ausfallen, teilt die Bahn mit. Fahrgäste werden gebeten auf andere Regionalzüge auszuweichen und zwischen Forchheim und Bamberg den eingerichteten Schienenersatzverkehr zu nutzen.

13.16 Uhr: Hallenbad Ebermannstadt öffnet wieder

Das Hallenbad in Ebermannstadt wird ab Donnerstag wieder für Besucher geöffnet. Möglich wird das, nachdem sich die Wasserwacht bereiterklärt hat, die Badeaufsicht zu übernehmen, teilt die Stadt mit. Nach wie vor ist der Badebetrieb jedoch nur donnerstags von 18 bis 20 Uhr möglich. Die Gemeinde Ebermannstadt hat aus finanziellen Gründen bereits seit Jahren den öffentlichen Schwimmbetrieb auf zwei Stunden pro Woche beschränkt. Für Besucher des Hallenbades in Ebermannstadt gilt die 2G-Plus-Regelung.

12.30 Uhr: Deutsch-olympisches Jugendlager aufgelöst

Auch das deutsch-olympische Jugendlager in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth bleibt nicht von Corona verschont. Trotz strenger Hygienemaßnahmen hat es zwei positive Corona-Fälle gegeben. Das Camp wird heute vorzeitig abgebrochen, bestätigen die Verantwortlichen auf BR-Nachfrage.

Nach einem planmäßigen PCR-Test für das alle Teilnehmenden und das Leitungsteam seien am Dienstagabend die beiden positiven Fälle übermittelt worden, heißt es weiter.

12.05 Uhr: Autonome Shuttlebusse fahren vorerst nicht mehr

Der Betrieb der selbstfahrenden Busse in Hof und Kronach ist vorläufig eingestellt. Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzwerte sei der Schutz der Passagiere und des Fahrpersonals in den kleinen Shuttle-Bussen momentan nicht möglich, teilt der Betreiber, die Regionalbus Ostbayern GmbH, mit. Der Fahrstopp gilt bis mindestens 19. Februar. Coronabedingt waren bereits seit Monaten nur vier statt elf Passagiere in den autonomen Bussen zugelassen.

11.06 Uhr: Weiter 2G-plus in Bamberger Kliniken

Trotz neuer Corona-Regeln beispielsweise für Sportveranstaltungen oder in der Gastronomie im Freistaat bleibt es bei der 2G-plus-Regel für Besucher Bamberger Kliniken. Bis auf weiteres kann jeder Patient einen festgelegten Besucher empfangen. Dieser muss einen Genesenen- oder Impfnachweis und einen aktuellen Test vorweisen. Für Besucher gibt es zudem täglich zwei Zeitfenster (13 bis 14.30 Uhr und 15 bis 16.30 Uhr) für einen Aufenthalt in den Kliniken. In der geriatrischen Reha sind nach wie vor keine Besuche zugelassen. Für die Geburtsstation gilt die 3G-plus-Regel. Die 2G-plus-Regel ist auch Voraussetzung für Besuche in der Jura-Klinik Scheßlitz. Hier dürfen jedoch zwei Besucher pro Patient festgelegt werden und die Besuchszeit für maximal 30 Minuten ist zwischen 14 und 17 Uhr möglich. In Bayern gelten zum Teil unterschiedliche Regelungen für Besucher in Kliniken.

06.05 Uhr: Corona-Impfungen in Marktredwitz

Die Stadt Marktredwitz und das Bayerische Roten Kreuz (BRK) Wunsiedel bieten heute Impfungen gegen das Coronavirus an. Von 12 bis 16 Uhr können Impfwillige ins "MAKkultur-Haus" am Markt 58 in Marktredwitz kommen, teilte die Stadt mit. Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für Personen ab zwölf Jahren angeboten. Verwendet werden Impfstoffe von Biontech und Moderna. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.