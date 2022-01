Corona-Impfung von Kindern: Das sollten Eltern beachten

Die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist derzeit so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Modellierungsanalysen deuten allerdings darauf hin: Die Impfung von kleinen Kindern hat nur einen geringen Effekt auf das Infektionsgeschehen - entscheidend hierfür ist vielmehr die Impfquote der Erwachsenen. Trotzdem sollten sich bestimmte Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren impfen lassen, rät seit Mitte Dezember 2021 auch die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI). Was Eltern und Sorgeberechtigte über die Corona-Schutzimpfung bei Kindern wissen sollten.

Welche Kinder zwischen fünf und elf Jahren sollten eine Corona-Impfung erhalten?

Die Stiko empfiehlt die Corona-Schutzimpfung für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen, da sie ein erhöhtes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken. Zu diesen Vorerkrankungen zählen zum Beispiel: eine angeborene oder erworbene Immunschwäche oder Immunsuppression (Unterdrückung des Immunsystems) zum Beispiel durch Medikamente, Adipositas (Übergewicht) mit einem Body-Mass-Index von über 30 (ab einem BMI von 25 gelten Menschen als übergewichtig) , rheumatologische Erkrankungen und Diabetes mellitus.

Außerdem empfiehlt die Stiko solchen Kindern in der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen die Schutzimpfung, in "deren Umfeld sich Personen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden". Das sind Menschen, "die selbst nicht geimpft werden können oder bei denen der begründete Verdacht besteht, dass die Impfung nicht zu einem ausreichenden Schutz führt", heißt es in der Pressemitteilung des RKI zur Impfempfehlung der Stiko.

Zudem können sich alle Kinder zwischen fünf und elf Jahren impfen lassen, wenn sie oder die Eltern bzw. die Sorgeberechtigten dies auch - nach erfolgter ärztlicher Aufklärung - ausdrücklich wünschen.

Warum gibt es keine Impfempfehlung für alle Kinder ab fünf Jahren?

"Nach abschließender Risiko-Nutzen-Abwägung hat die Stiko [...] zum jetzigen Zeitpunkt entschieden, vorerst keine allgemeine Covid-19-Impfempfehlung für Fünf bis Elfjährige auszusprechen", schreibt die Stiko in ihrem aktuellen Epidemiologischen Bulletin zu diesem Thema. Der Grund: Bisher gibt es zu wenige Daten zur Sicherheit des Impfstoffs. "Gesunden Kindern zwischen fünf und elf Jahren empfehlen wir die Impfung wegen des Restrisikos noch unbekannter seltener Nebenwirkungen [..] zunächst nicht generell", sagte dazu schon Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Mitte Dezember 2021 gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Wo können fünf- bis elfjährige Kinder eine Impfung erhalten?

In Bayern können Fünf- bis Elfjährige in Impfzentren, bei Sonderimpfaktionen und in bestimmten Kinderarztpraxen geimpft werden. Mehr zu den möglichen Impfangeboten finden Sie unter anderem auf der Internetseite des Bayerischen Gesundheitsministeriums hier.

Was sind die Voraussetzungen für einen Impftermin bei fünf- bis elfjährigen Kindern?

Für die Impfung von kleinen Kindern gelten folgende Voraussetzungen:

Begleitung nur durch einen Erziehungsberechtigten

Einverständnis bzw. Ermächtigung des anderen Erziehungsberechtigten muss vorliegen

Impfpass (falls vorhanden)

Optional (empfohlen): Mitbringen der bereits ausgedruckten und ausgefüllten Impfdokumente (Aufklärungsmerkblatt, Anamnesebogen, Datenschutzerklärung)

Welche Nebenwirkungen können bei Kindern auftreten?

Nach bisheriger Datenlage wird die Impfung von kleinen Kindern sehr gut vertragen. Die in der Zulassungsstudie bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren beobachteten Impfreaktionen waren folgende lokale Reaktionen:

Schmerzen an der Impfstelle: 80 Prozent

Müdigkeit/Abgeschlagenheit: 50 Prozent

Kopfschmerzen: 30 Prozent

Rötungen und Schwellungen an der Impfstelle: 20 Prozent

Gliederschmerzen: zehn Prozent

Damit reagieren kleine Kinder auf die Impfung ähnlich wie alle Personen ab 12 Jahren.

Was ist nach der Impfung bei Kindern zu beachten?

Nach der Impfung eine Woche keinen intensiven Sport treiben, rät der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte auf seiner Internetseite. Ob es bei kleinen Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren nach einer Impfung zu einer Herzmuskelentzündung kommen kann, wie in sehr seltenen Fällen bei der Altersgruppe der zwölf bis 17-Jährigen nachgewiesen, ist noch unklar. Dazu gibt es noch keine Daten. Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte empfiehlt den Kleinen, auch mit normalem Schulsport in der Woche nach der Impfung vorsichtig zu sein. Mit dem Rad zur Schule zu fahren etwa sei aber kein Problem, sagte er Mitte Dezember 2021 in einem Interview mit der dpa.

Was ist das Besondere am Kinder-Impfstoff?

Der mRNA-Impfstoff für Kinder von Biontech, Comirnaty, unterscheidet sich von der Dosierung und der Handhabung von dem Vakzin, das Menschen ab 12 Jahren verimpft wird. So erhalten Kinder von dem Impfstoff nur ein Drittel der Dosis, das heißt zehn Mikrogramm anstatt 30 Mikrogramm. Das Kindervakzin hat eine niedrigere Konzentration und kann länger im Kühlschrank gelagert werden als der Impfstoff für Erwachsene. Die zweite Impfdosis sollte Kindern zudem nach drei bis sechs Wochen Abstand zur ersten Impfung verabreicht werden.

Wie viele Kinder zwischen fünf und elf Jahren sind schon geimpft?

Laut Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums (Stand: 17. Januar 2022) haben 5,3 Millionen Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Deutschland bisher eine Corona-Schutzimpfung erhalten.