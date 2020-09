Corona-Ticker Oberbayern: Testzentrum für den Landkreis Freising

Montag, 28. September 2020

9.30 Uhr: Testzentrum für den Landkreis Freising geht an den Start

In der Luitpoldanlage in Freising nimmt heute das Corona-Testzentrum für den Landkreis die Arbeit auf. Dort können, wie vorgeschrieben, bis zu 540 Personen pro Tag einen Abstrich machen lassen. Die Betriebszeiten sind vorerst: Montag bis Freitag jeweils von 12 bis 18 Uhr. Die Terminvereinbarung erfolgt online. Das neue Testzentrum löst das bisherige am Standort Marzling ab.