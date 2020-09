Corona-Ticker Oberbayern: Test für FC Bayern-Fans

Montag, 21. September 2020

10:00 Uhr: FC Bayern - Testreihe für Supercup-Fans in Fröttmaning

Für FC Bayern-Fans, die den Champions-League-Sieger beim Finale um den europäischen Super Cup gegen den Europa-League-Sieger FC Sevilla unterstützen wollen, gibt's einen kostenlosen Sonderservice. Am 21. und 22.09.2020 wird im Gästeparkhaus der Allianz Arena ein Covid 19-Test angeboten. Die Übermittlung der Testergebnisse erfolgt per E-Mail.

Das Finale um den europäischen Super Cup findet am Donnerstag, 24. September, in Budapest statt. Erstmals sind bei diesem Spiel auch wieder Zuschauer im Stadion zugelassen, 3.000 Fans des FC Bayern haben Tickets für diese Partie erhalten. Für die Einreise nach Ungarn ist neben der Eintrittskarte und einem obligatorischen Gesundheitscheck an der Grenze ein negativer Covid 19-Test in englischer Sprache vorgeschrieben.

9:23 Uhr: Corona-Cluster bei Red Bull-Akademie betrifft auch Bayern

Unmittelbar an der Grenze zu Freilassing gibt es unter den Spielern und Betreuern der Red Bull Fußball- und Eishockeyakademie ein Corona-Cluster von inzwischen 30 Infizierten. Davon ist auch die Bayerische Grenzregion betroffen. "Neun Fälle wurden auf Grund der behördlichen Zuständigkeiten an das benachbarte Bayern oder andere Bezirksverwaltungsbehörden in Österreich übertragen," bestätigt Jochen Höfferer, ein Sprecher der Stadt Salzburg auf BR-Anfrage. Da der Hauptwohnsitz einiger Spieler auf der bayerischen Seite liege, seien die entsprechenden bayerischen Behörden zuständig.

