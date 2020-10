Garmisch-Partenkirchen hofft auf Ski-WM 2025

Der Internationale Skiverband (FIS) benennt am 3. Oktober den Austragungsort der alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2025. Gamrisch-Partenkichen hofft, zum dritten Mal nach 1978 und 2011 den Zuschlag zu bekommen.

Allerdings schicken die Skinationen Österreich und Schweiz starke Konkurrenten ins Rennen. Saalbach-Hinterglemm (WM-Gastgeber 1991) und Crans Montana (WM-Gastgeber 1987) haben sich ebenfalls um die Titelkämpfe in fünf Jahren beworben.

Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2021 und 2023 finden in Cortina d'Ampezzo und Courchevel-Méribel statt. Das zuvor vier Mal erfolglose Cortina d'Ampezzo war einziger Bewerber, das französische Courchevel hatte sich bei der Wahl 2018 gegen Saalbach-Hinterglemm durchgesetzt.

Nordische Ski-WM: Nur ein Bewerber

Praktisch fest steht der Gastgeber der Nordischen Ski-WM 2025. MIt dem norwegischen Trondheim hat sich nur ein Ort beworben. Die FIS will die Gastgeber beider Weltmeisterschaften am Samstag ab 17.30 Uhr bekanntgeben. Zuvor stellen sich alle Kandidaten noch einmal in einer Online-Präsentation vor.