Corona-Ticker Oberbayern: Corona in Pflegeheim in Vaterstetten

Donnerstag, 9.12.

13.52 Uhr: Übergangseinrichtung für Patienten in Ingolstadt

In Ingolstadt wird seit heute (9.12.) wieder eine Entlastungseinrichtung für Kliniken betrieben. Wie die Stadt mitteilte, können dort Patienten nach einem Krankenhaus-Aufenthalt vorübergehend betreut werden. Das ist für Patienten gedacht, die keine akute Behandlung mehr brauchen, aber noch nicht nach Haus können. Damit soll die mögliche Übertragung von Corona-Infektionen verhindert werden. Die Einrichtung hat 20 Plätze und schafft damit freie Kapazitäten in überlasteten Krankenhäusern. Sie wird in der neurologischen Reha-Klinik "Passauer Wolfs" in Ingolstadt betrieben. In Abstimmung mit dem Ärztlichen Leiter der Krankenhauskoordination wurde sie unter Federführung der Stadt Ingolstadt gemeinsam mit dem Rettungszweckverband Erding, bestehend aus den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg eingerichtet.

13.37 Uhr: Ohne Anmeldung: Niedergelassene Ärzte im Landkreis Traunstein impfen in 16 Praxen am Samstag vor dem 3. Advent

In zahlreichen Hausarztpraxen im Landkreis Traunstein findet am kommenden Samstag (11.12.) eine Covid19-Sonderimpfaktion statt. Insgesamt beteiligen sich 16 Praxen daran, zum Beispiel in Chieming, Fridolfing, Truchtlaching, Traunreut, Traunstein oder Übersee. Damit entsteht zusätzlich in den verschiedenen Gemeinden zum Impfbus ein zusätzliches Vor-Ort-Angebot. Neben einem umfangreichen Aufklärungsgespräch kann so auch auf die individuellen Fragen des Einzelnen eingegangen werden. Bei dieser Sonderimpfaktion stehen die Impfstoffe der Herstellers Biontech und Moderna zur Verfügung. Alle Ärzte bieten an diesem Tag offene Sprechstunden an - dies bedeutet, dass keine Terminvereinbarung nötig ist. Für eine Erstimpfung ist lediglich der Personalausweis mitzubringen. Bei Zweit- oder Auffrischungsimpfungen ist die bisherige Impfdokumentation mitzubringen. Am 3. Advents-Sonntag (12.12.) bieten die Impfzentren Altenmarkt und Traunstein sowie der Impfbus wieder das Adventssonntagsimpfen mit Advents-Packerl an. Eine Terminvereinbarung ist unter www.impfzentren.bayern oder unter 08621-50 800 möglich.

11.46 Uhr: Kein Landkreis in Bayern mehr über Inzidenzwert 1.000

Die Corona-Inzidenz in Bayern sinkt seit fast zwei Wochen. Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für den Freistaat einen Wert von 471,2. Das ist der 13. Rückgang in Folge - am Mittwoch war der Wert bei 493,2. Zudem lag am Donnerstag erstmals seit fast einem Monat kein Landkreis und keine kreisfreie Stadt mehr über der Inzidenzmarke von 1000, ab der aktuell schärfere Corona-Maßnahmen in Kraft gesetzt werden. Allerdings meldete das RKI auch einen Anstieg der bisher im Zusammenhang mit Corona verzeichneten Todesfälle in Bayern um 136 auf nun insgesamt 18 310.

Die höchsten Inzidenzwerte in Bayern finden sich demnach in den Landkreisen Freyung-Grafenau mit 945,7 und Weilheim-Schongau mit 864,6. Beide hatten am Mittwoch noch über 1.000 gelegen. Bleiben sie vier weitere Tage unter der Marke, könnten sie frühestens ab Dienstag kommender Woche die verschärften Corona-Regeln für Hotspots beenden.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist allerdings zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

11.08 Uhr: Christkind digital in Moosburg

Das Chriskind geht in Moosburg mit der Zeit: Weil die 17-jährige Winona Penker wegen der coronabedingt abgesagten Adventsveranstaltungen nicht persönlich zu den Menschen sprechen kann, liefert die Moosburger Marketing eG ihre Worte nun an den vier Adventssonntagen per Videobotschaft. Diese wird jeweils über www.meinmoosburg.de und die sozialen Medien verbreitet. Die Filme entstehen zum Beispiel bei einem weihnachtlichen Spaziergang durch die Innenstadt oder vor einem Christbaum.

Mittwoch, 8.12.

18.15 Uhr: Untersuchungsausschuss zur Maskenaffäre offiziell eingesetzt

Der Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag zur Maskenaffäre kann starten: In der Plenarsitzung wurde das Gremium nun offiziell eingesetzt. Zum Vorsitzenden wurde der CSU-Abgeordnete und frühere Justizminister Winfried Bausback bestimmt, Vize ist der Grünen-Abgeordnete Florian Siekmann. Die konstituierende Sitzung ist bereits für morgen geplant. Insgesamt gehören dem Untersuchungsausschuss elf Abgeordnete an.

Grüne, SPD und FDP, die den Antrag auf den Ausschuss eingebracht hatten, hatten sich zuletzt mit CSU und Freien Wählern noch auf einige kleinere Änderungen am Fragenkatalog verständigt. Ziel des Ausschusses ist es, Maskengeschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Abgeordneten und teilweise hohe Provisionszahlungen an Parlamentarier aufzuklären. Das bayerische Gesundheitsministerium hat betont, in keinem Fall seien Provisionen seitens des Ministeriums an Mandatsträger gezahlt worden.

Die prominentesten Fälle der Affäre sind hohe Geldzahlungen an den früheren bayerischen Justizminister und Landtagsabgeordneten Alfred Sauter (CSU) sowie den inzwischen aus der CSU ausgetretenen bisherigen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein. Nüßlein und Sauter sollen für die Vermittlung von Maskengeschäften 2020 viel Geld bekommen haben - Nüßlein 660.000 Euro, Sauter sogar 1.243.000 Euro. Das Oberlandesgericht München hatte zuletzt in der Sache allerdings mitgeteilt, dass es im Handeln Sauters und Nüßleins "den Tatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern nicht erfüllt" sieht. Die Generalstaatsanwaltschaft München kündigte daraufhin an, sie wolle dies nun vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe klären lassen.

17.30 Uhr: Erzbistum München stellt Sparpläne vor

Das Erzbistum München und Freising muss sparen - und will nun bekanntgeben, wie. Generalvikar Christoph Klingan präsentiert am Donnerstag (9.00 Uhr) in München die Ergebnisse des sogenannten Strategieprozesses, mit dem die Diözese Zeiten sinkender Kirchensteuereinnahmen trotzen will. Bei den Sparüberlegungen gab es "keine Tabus", wie Klingan im Sommer sagte. Auch die Schließung von Kirchen kam für ihn in Betracht. Die Diözese wird nun insgesamt die Frage beantworten, was sie sich künftig noch leisten kann - und was nicht mehr. Die hohe Zahl der Kirchenaustritte und die dadurch fehlenden Einnahmen aus Kirchensteuern setzen der katholischen Kirche zu. Die Prognosen für die kommenden Jahre sind einigermaßen düster. Das Erzbistum München erwartet nach Angaben in der Jahrespressekonferenz im Sommer für das laufende Jahr 2021 ein Minus von mehr als zwölf Millionen Euro. Für das laufende Jahr geht das Bistum von Kirchensteuereinnahmen von gut 615 Millionen Euro aus. Das wären rund 32 Millionen weniger als 2020. Im Jahr 2019 waren es noch 665 Millionen. Insgesamt wird die Diözese den Prognosen zufolge in diesem Jahr rund 849 Millionen Euro ausgeben müssen - das meiste davon für Personalkosten - aber nur 824 Millionen einnehmen. Und das obwohl die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise bislang glimpflicher ausgefallen sind als befürchtet. Das Erzbistum gilt als eines der reichsten in Deutschland, hat aber - wie alle anderen Diözesen auch - mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen, weil diese auch ein Minus an Kirchensteuern bedeuten.

16.26 Uhr: Bei FC Ingolstadt nach coronabedingten Ausfällen Großteil des Kaders wieder am Start

Nachdem der FC Ingolstadt zuletzt insgesamt 18 corona- oder verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen hatte, hat sich die Personallage beim Fußball-Zweitligisten wieder etwas entspannt. "Mehrere symptomfreie Profis konnten sich gemäß den gesetzlichen Richtlinien aus der häuslichen Quarantäne freitesten, sodass am Mittwochnachmittag bereits ein Großteil des Kaders wieder gemeinsam auf dem Platz stand", teilten die Oberbayern mit. Gleichzeitig meldeten die Schanzer einen neuen Verletzten. Offensivmann Fatih Kaya habe sich im Training eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen und wird dem FCI "mehrere Wochen" fehlen.

15.47 Uhr: Zahl der Impfungen in Bayern steigt

Die Zahl der wöchentlichen Impfungen in Bayern ist Anfang Dezember auf fast eine Million gestiegen. Zwischen dem 29\. November und 5. Dezember seien im Freistaat 971.300 Dosen gegen Corona verabreicht worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. In der Woche zuvor waren es noch rund 793.000 gewesen, Anfang November nur knapp 180.000. "Bayerns Impfkampagne ist wieder auf hohem Niveau", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) in München. "Aber klar ist auch: Wir dürfen jetzt nicht nachlassen und müssen in diesem hohem Tempo weiterimpfen."

Allein am Dienstag wurden den Angaben zufolge fast 169.000 Menschen in Bayern gegen Corona geimpft, rund 13.000 davon zum ersten Mal. Im Wochenvergleich sank die Zahl der Erstimpfungen nach Angaben des Ministeriums aber erstmals seit Anfang November wieder - von rund 109.000 auf etwa 100.000. Die Zahl der Auffrischungsimpfungen stieg im Gegensatz dazu von knapp 619.000 auf fast 793.000.

15.39 Uhr: In Carecon-Pflegeheim in Vaterstetten aktuell 38 Bewohner und drei Mitarbeiter infiziert

Im Pflegeheim Carecon in Vaterstetten sind aktuell 38 der 220 Bewohner und drei Mitarbeiter infiziert. Das hat das Landratsamt auf BR-Anfrage soeben mitgeteilt. Die Pflegeeinrichtungen im Landkreis Ebersberg müssen aufgrund einer kreisweiten Allgemeinverfügung drei Mal wöchentlich Bewohner mit einem Schnelltest abstreichen. Im Rahmen dieser Testungen seien bereits im November erste positive Fälle festgestellt worden, die mittels einer PCR-Testung noch bestätigt werden sollten. Die Einrichtung hat laut Landratsamt deshalb am 26. November 2021 ein Besuchsverbot für Angehörige und Betreuer ausgesprochen. Dieses Besuchsverbot wurde allerdings auf der Website der Einrichtung nicht mit einem möglichen Ausbruchsgeschehen begründet, sondern mit den allgemein "stark steigenden Infektionszahlen" in dieser Zeit. Dass mittlerweile ein relativ großer Ausbruch in dem Pflegeheim stattfindet, ist bis heute nicht öffentlich auf der Website kenntlich gemacht worden. Der Geschäftsführer von Carecon wollte sich auf BR-Anfrage nicht äußern.

14.05 Uhr: Impfrekord im Kreis Ebersberg

Im Landkreis Ebersberg wurde jetzt ein Rekord aufgestellt: An einem einzigen Tag wurden in den Impfzentren und bei den niedergelassenen Ärzten mehr als 3.300 Impfungen vorgenommen. Damit waren es "so viel wie noch nie in dieser Pandemie", sagt Brigitte Keller, die Leiterin des Krisenstabs. Am kommenden Wochenende, 11. und 12. Dezember, werden im Impfzentrum in Ebersberg und in der Außenstelle in Poing erstmals wieder Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung angeboten. Weitere sollen folgen.

14.04 Uhr: Nach Weihnachten wieder Sonderimpftage im Landkreis Rosenheim

In Stadt und Landkreis Rosenheim gibt es nach Auskunft der Stadt wieder genügend Impfstoff. "Da die Erst- und Auffrischungsimpfungen jetzt überwiegend mit Moderna vorgenommen werden, sind die Nachlieferungen über den Großhandel der Apotheken ausreichend". Nach Weihnachten werden auch wieder Sonderimpftage im Landkreis Rosenheim angeboten. Am 27. Dezember sind Sonderimpftage in Tuntenhausen und Ostermünchen sowie in Raubling geplant. Darauf folgt ein Sonderimpftag am 30. Dezember in Wasserburg am Inn. Im neuen Jahr wird am 8. Januar in Söchtenau und am 15. Janaur in Rosenheim geimpft. Alle Termine sind auf der Homepage des Landratsamtes Rosenheim zu finden. Die Stadt Rosenheim verweist darauf, dass ab Mitte Dezember auch wieder die Inntalhalle als Impfzentrum genutzt werden kann und hoffentlich dann unter Volllast laufe.

13.37 Uhr: Impfstoffmangel in Bayern

Im Dezember 2021 herrscht noch immer Impfstoffmangel in Bayern. Die Bestellmengen des Erwachsenen-Impfstoffs von Biontech sind für Haus- und Betriebsärzte gedeckelt. Die entstehenden Engpässe führten in den Praxen zu einem erheblichen Mehraufwand durch die Absage von Terminen, kritisiert der Vorstand des Bayerischen Hausärzteverbandes Dr. Wolfgang Ritter. Landrat Martin Sailer (Landkreis Augsburg) sprach im BR-Interview sogar von Staatsversagen. Laut Sailer müsse der Landkreis Augsburg zum Start der Kinderimpfungen in der kommenden Woche mit 2.500 Impfdosen auskommen. In der Region lebten aber rund 18.000 Kinder zwischen 5 und 12 Jahren, die potentiell alle geimpft werden könnten, so der Politiker. Er lastet die Hauptschuld dem ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn an, der durch voreilige Ankündigungen bei der Bevölkerung Erwartungen geschürt habe, die nicht erfüllt werden könnten. Auf BR-Anfrage konnte das Bayerische Gesundheitsministerium keine konkreten Impfstoffliefermengen für Bayern im Dezember benennen. Ein Ministeriumssprecher verwies lediglich auf die vom Bundesministerium für Gesundheit avisierten Liefermengen für Gesamtdeutschland. Demnach erwartet der Bund im Dezember rund 22 Millionen Dosen des Moderna-Vakzins, rund 6 Millionen Dosen Biontech, sowie rund 2,4 Millionen Dosen des neuen Biontech-Kinderimpfstoffs für 5- bis 11-Jährige.

13.00 Uhr: Kritik an Hotspot-Regelung - zu kurzfristige Schließungen und Öffnungen für Gastronomen in Mühldorf

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Mühldorf kritisiert die kurzfristige Schließung und Wiedereröffnung der Betriebe nach dem lokalen Lockdown im November. Die aktuelle Regelung besagt, dass für einen Landkreis bei einer 7-Tages-Inzidenz über 1.000 ein Lockdown gilt, unter anderen auch für die Gastronomie. Dieser wird erst wieder aufgehoben, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge unter dem Schwellenwert 1.000 liegt. In Mühldorf dürfen deshalb seit gestern (07.12.) Gastronomiebetriebe wieder öffnen. Bekanntgegeben wurde das einen Tag vorher. Viele Gastronomen im Landkreis konnten nicht so schnell reagieren und hatten auch gestern noch geschlossen, wie etwa der "Hammerwirt" in Mühldorf. "Wir brauchen einfach eine gewisse Vorlaufzeit, um den Betrieb wieder hochzufahren", sagt Holger Nagl, der Chef des Gasthauses und Kreisvorsitzende des Dehoga in Mühldorf. Er öffnet nun, obwohl er ein Verlustgeschäft erwartet. "Wir haben viele Absagen für Essen etwa zur Weihnachtszeit bekommen und ich rechne heute, wenn wir aufsperren, auch nur mit fünf, sechs Mittagessen, die wir vielleicht verkaufen." Insgesamt sorge die Hotspot-Regelung für Unsicherheit bei den Betrieben und den Mitarbeitern. Diese schauten bang auf die Inzidenzen und hofften, dass diese nicht wieder über 1.000 steigen. "Für die Gastronomie im Landkreis wäre eine planbare Schließung besser als das momentane Verlustgeschäft", so Holger Nagl.

12.00: "Weihnachtskulturspende" im Landkreis Miesbach - Spendenaufruf für Kulturprojekte

Im Landkreis Miesbach gibt es dieses Jahr wieder die "Weihnachtskulturspende". Dabei starten der Verein "KulturVision" und der Tourismusverband "Alpenregion Tegernsee Schliersee", kurz ATS, einen gemeinsamen Spendenaufruf für die Kulturprojekte im Miesbacher Land. Das Motto: "Kultur muss überleben, damit wir nach Corona wieder Kultur erleben können". Mit den Spenden sollen verschiedene Kulturprojekte finanziert werden. In diesem Jahr konnten mit Hilfe der Weihnachtskulturspende 2020 insgesamt sechs Initiativen mit je 1.000 Euro unterstützt werden. Auch die Künstler im Landkreis Miesbach sind nun aufgerufen Projektideen einzureichen.

11.00: Pflegeheim in Vaterstetten von Corona-Ausbruch betroffen

Das Pflegeheim Carecon in Vaterstetten ist derzeit von einem Corona-Ausbruch betroffen. Das hat das Landratsamt Ebersberg auf BR-Anfrage bestätigt. Von den 220 Bewohnern hatten zuletzt 32 einen positiven Corona-Test (Stand 8.12.21, 10 Uhr). Zwei der Bewohner sind so schwer erkrankt, dass sie am Dienstag (07.12.2021) in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Beide waren ungeimpft. Alle weiteren positiv Getesteten hätten laut Landratsamt nur leichte Symptome. Erkrankt sei außerdem mindestens ein Pfleger oder eine Pflegerin. Das Landratsamt hat nun eine Reihentestung bei allen Bewohnern und dem Pflegepersonal durchgeführt. Die Ergebnisse stehen noch aus. Das Pflegeheim hatte seit dem 26. November ein Besuchsverbot verhängt. Laut Angaben auf dessen Website nicht wegen eines Corona-Falls im Haus, sondern aufgrund der allgemein stark steigenden Infektionszahlen. Ob es damals schon einzelne Fälle im Haus gegeben hat, konnte das Landratsamt auf BR-Anfrage noch nicht sagen.

Dienstag, 7.12.

20.58 Uhr: Nach Maskenskandal: Landtag beschließt schärfere Abgeordnetenregeln

Als Konsequenz aus der Affäre um die Vermittlung von Maskenkäufen der Staatsregierung durch CSU-Politiker gelten in Bayern künftig verschärfte Regeln für Abgeordnete. Der Landtag billigte am Dienstagabend mit großer Mehrheit einen entsprechenden Gesetzentwurf, auf den sich am Ende CSU, Freie Wähler, Grüne, SPD und FDP verständigt hatten. Mit Nein stimmten die AfD und der frühere Justizminister Alfred Sauter, der selbst im Zentrum der Affäre steht.

Nebentätigkeiten sind demnach in Zukunft zwar nicht generell verboten. Untersagt sind den Landtagsabgeordneten jedoch bezahlte Lobbytätigkeiten für Dritte bei Staatsregierung, Landtag und weiteren Behörden. Auch der Verkauf und die Vermittlung von Immobilien, Waren und Dienstleistungen für Dritte bei den Organen und Behörden des Freistaates und den Gesellschaften, die mehrheitlich im Eigentum des Freistaates stehen, sind den Parlamentariern künftig verboten. Darüber hinaus müssen Abgeordnete Einkünfte aus Nebentätigkeiten in Zukunft grundsätzlich ab dem ersten Euro veröffentlichen.

Konkreter Auslöser für die Verschärfung der Regeln ist die sogenannte Maskenaffäre. Sauter sowie der inzwischen aus der CSU ausgetretene bisherige Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein sollen für die Vermittlung von Maskengeschäften im Jahr 2020 viel Geld bekommen haben, Nüßlein 660.000 Euro, Sauter sogar rund 1,2 Millionen Euro. Das bayerische Gesundheitsministerium hat betont, in keinem Fall seien Provisionen seitens des Ministeriums an Mandatsträger gezahlt worden.

Das Oberlandesgericht München hatte zuletzt in der Sache mitgeteilt, dass es im Handeln Sauters und Nüßleins "den Tatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern nicht erfüllt" sieht. Unabhängig davon sind Geschäfte wie die mit Corona-Masken im vergangenen Jahr für Landtagsabgeordnete künftig verboten.

19.18 Uhr: Schlagabtausch im Landtag wegen Corona-Zahlen

Nach der lauten FDP-Kritik an den bayerischen Inzidenz-Zahlen für Geimpfte und Ungeimpfte ist es im Bayerischen Landtag zu einem teils heftigen Schlagabtausch gekommen. Die FDP und auch die SPD erneuerten am Dienstag ihre Kritik an der Staatsregierung und am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), Redner von CSU und Freien Wählern, aber auch von den Grünen, warfen der FDP dagegen vor, die Bürger zu verunsichern und der AfD, Querdenkern, Impfskeptikern und Verschwörungstheoretikern in die Hände zu spielen. «Es ist so armselig, was sie hier abliefern», sagte Holetschek Richtung FDP.

Anlass des Streits ist die Berechnung der Inzidenz aufgeschlüsselt nach Geimpften und Ungeimpften durch das LGL - und die Frage, ob es legitim ist, Personen mit unbekanntem Impfstatus der Gruppe der Ungeimpften zuzuschlagen - auch wenn diese mittlerweile einen sehr großen Teil ausmachen. Tatsächlich könnte dies das Ergebnis etwas verzerren. Die FDP hatte Staatsregierung und LGL eine Täuschung der Öffentlichkeit vorgeworfen und personelle Konsequenzen gefordert.

LGL-Präsident Walter Jonas hatte allerdings argumentiert, aus fachlicher Perspektive halte das LGL es weiter für richtig, die Fälle mit unbekanntem Impfstatus den Ungeimpften zuzurechnen - man wisse aus der Vergangenheit, dass man damit "deutlich näher" an der tatsächlichen Fallzahl sei, als wenn man umgekehrt handeln würde.

17.33 Uhr: Münchner Stadtrat will noch im Dezember über Hybrid-Sitzungen entscheiden

Der Münchner Stadtrat will noch im Dezember über hybride Ausschuss-Sitzungen entscheiden. Bereits im Oktober wurden zwei Ausschusssitzungen hybrid abgehalten und die entsprechende Technik getestet. Grundsätzlich wurden beide Sitzungen als Erfolg von den Teilnehmenden bewertet. Insbesondere wurde bei beiden Sitzungen eine gute Ton- und Videoqualität sowohl aus dem Sitzungssaal als auch von den Zugeschalteten bestätigt.

Bei Hybridsitzungen können die Stadträte entweder persönlich kommen oder sich wahlweise online zuschalten und so audiovisuell teilnehmen.