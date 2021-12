Corona-Ticker Oberbayern: Münchner Stadträte positiv getestet

Donnerstag, 02.12.

15.26 Uhr: Labore bei Pooltests in Verzug – Kritik Münchner Eltern

Viele Labore kommen mit den sogenannten Pooltests der Grund- und Förderschulen nicht mehr hinterher. In München hatten Eltern kritisiert, dass die Ergebnisse ihrer Kinder häufig erst deutlich nach 22 Uhr beziehungsweise gar nicht mehr kommen.

Das bayerische Gesundheitsministerium teilt auf BR-Anfrage mit, es gebe eine "extreme Auslastung der PCR-Testkapazitäten" durch die hohen Inzidenzen in ganz Bayern. Vor allem im Raum Unterfranken könnten sich deshalb die Auswertungen von Poolproben verzögern. Dazu komme, dass die Tests von Schülerinnen und Schülern nachrangig ausgewertet werden. Die Proben von Personen mit Symptomen oder Proben aus sogenannten vulnerablen Einrichtungen wie zum Beispiel Pflegeeinrichtungen, kommen zuerst dran.

In Bayern werden Schülerinnen und Schüler an Grund- und an bestimmten Förderschulen durch sogenannte Pooltests PCR-getestet. Dabei werden die Speichelproben von der gesamten Klasse in einer Gesamtprobe untersucht – dem "Pool". Wird ein Pool positiv getestet, kann noch über Nacht ausgewertet werden, welches Kind aus der Klasse positiv ist.

Das bayerische Gesundheitsministerium erklärt, der Grund für die Verspätung im Großraum München sei ein IT-Fehler gewesen, inzwischen aber behoben. In Bayern werden laut bayerischem Kultusministerium derzeit etwa 500.000 Schüler und Schülerinnen mittels Pooltests getestet.

10.58 Uhr: 21 Covid-Patienten sollen in dieser Woche verlegt werden

In dieser Woche sollen nach derzeitigem Stand insgesamt 21 Covid-Intensivpatienten aus Bayern in andere Bundesländer verlegt werden. Das sagte eine Sprecherin des Innenministeriums auf Anfrage. Zwei Patienten wurden demnach am Mittwoch bereits verlegt, 17 weitere sollten heute und morgen folgen, bei zweien waren die Einzelheiten noch nicht geklärt. Zu einem Großteil erfolgen die Verlegungen auf dem Luftweg. Grund für die Verlegungen ist die Überlastung vieler bayerischer Intensivstationen. Die Planungen können sich jedoch kurzfristig ändern - ein maßgeblicher Faktor ist der Zustand der Patienten.

Zudem lehnen in manchen Fällen die Familienangehörigen die Verlegung in ein mehrere hundert Kilometer entferntes Krankenhaus im Norden ab.

10.43 Uhr: 700 Demonstrierende gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen in Altötting

Am gestrigen Mittwoch hat in Altötting zum ersten Mal in diesem Jahr wieder eine Demonstration gegen die Infektionsschutzmaßnahmen stattgefunden. Statt der angemeldeten 200 Personen haben etwa 700 Personen bei einem "Spaziergang" durch Altötting gegen die Corona-Regeln und eine Impfpflicht demonstriert: am Landratsamt vorbei, über den Kapellplatz, mit Ende am Tillyplatz. Ihre Plakate zeigten Parolen wie "Mütter kommt auf die Straße, die wollen unsere Kinder vergewaltigen", mit einer Spritze daneben. Ein Sprecher des Landratsamtes sagte, die vorgegebenen Hygienemaßnahmen und Abstände seien trotz der höheren Personenzahl eingehalten worden. Deshalb habe die Polizei die Demonstration nicht auflösen müssen.

Im vergangen Herbst und Winter haben laut dem Sprecher mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Regeln auf dem Tillyplatz stattgefunden. Auch diese seien nie aufgelöst werden, weil der Platz genügen Raum für Abstände biete. Im Nachbarlandkreis Rottal-Inn habe erst kürzlich eine ähnliche Demonstration stattgefunden, so der Sprecher des Landratsamts Altötting.

10.38 Uhr: Corona-Hotspot Mühldorf am Inn: 7-Tages-Inzidenz wieder unter 1.000

Zum ersten Mal seit fast zwei Wochen liegt die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Mühldorf am Inn wieder unter der Marke von 1.000. Laut RKI beträgt diese derzeit 950,4 (Stand 02.12.2021). Seit gestern sind demzufolge 155 neue Fälle hinzugekommen. Fünf Menschen sind mit oder an Corona verstorben. Mühldorf gehört zu den Landkreisen, in denen verschärfte Maßnahmen gelten. Erst wenn die 7-Tages-Inzidenz fünf Tage in Folge unter 1.000 liegt, kann das Landratsamt die Bestimmungen aufheben. Die Lockerungen gelten dann ab dem 6. Tag

Mittwoch, 01.12.

18.00 Uhr: Fürstenfeldbruck: Nur noch mit Test zum Impfen ins Impfzentrum

Wer für die Erst- oder Zweitimpfung ins Impfzentrum Fürstenfeldbruck kommt und somit noch keinen vollständigen Impfschutz hat, muss künftig einen negativen Coronatest vorlegen. Denn ab sofort wird auch dort die 3G-Regel umgesetzt, die bereits in allen Einrichtungen des Landratsamts gilt. "Infektionen des Personals sowie der Impflinge im Impfzentrum würden einen herben Rückschlag in der Impfkampagne bedeuten und müssen unter allen Umständen vermieden werden", heißt es in einer Mitteilung der Kreisbehörde.

Übergangsweise gibt es noch die Möglichkeit, am Impfzentrum einen Schnelltest durchführen zu lassen. Ab Montag muss man dann selbst ein Zertifikat mitbringen. Die Regelungen gelten auch für begleitende Kinder.

17.45 Uhr: Landkreis München hat wieder drei Impfzentren

Seit heute gibt es wieder drei stationäre Impfzentren im Landkreis München: Neben Haar stehen nun auch Anlaufstellen in Oberhaching und Unterschleißheim zur Verfügung. Impfwillige können ab sofort Termine über das Registrierungsportal Bayimco buchen. Die Impfzentren bauen ihre Kapazitäten auch weiter aus, laufend werden neue Termine online gestellt. Alternativ ist auch die Terminbuchung per Telefon unter den jeweiligen Hotlines möglich.

17.33 Uhr: Drei Münchner Stadtratsmitglieder positiv getestet

Nach der Vollversammlung am vergangenen Donnerstag wurden bislang drei Stadtratsmitglieder positiv getestet. Das hat die Stadt München jetzt auf BR-Anfrage mitgeteilt. Bereits gestern wurden alle Ausschuss-Sitzungen bis zum 15. Dezember abgesagt. Stattdessen sollen die anstehenden Themen in Videokonferenzen besprochen werden. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt handelt es sich dabei nicht um formelle Sitzungen, sondern um ein "informelles Austauschformat für die Fraktionen". Die Vollversammlung am 15. Dezember soll dann "in kleinstmöglicher Besetzung" und nur für die nötigsten Beschlüsse stattfinden. Erst am 19. Januar soll der städtische Haushalt beschlossen werden.

16.37 Uhr: Omikron-Verdacht im Landkreis Rosenheim erhärtet sich – drei Personen in Quarantäne

Die Omikron-Variante des Coronavirus scheint in der Region Rosenheim angekommen zu sein. Der Verdacht erhärte sich, nachdem erste Untersuchungsergebnisse vorliegen, meldete am Nachmittag das Rosenheimer Landratsamt. Nun warte man noch die Genomsequenzierungen ab, erst dann gebe es Gewissheit. Ein Reiserückkehrer, der am 25. November aus Kapstadt zurückgekehrt war, sowie zwei Familienmitglieder wurden positiv getestet und weisen nach ersten Untersuchungen die gleiche Mutation auf. Die drei Betroffenen befinden sich zu Hause in 14-tägiger Quarantäne.

16.08 Uhr: Freisinger Kfz-Zulassung nach Corona-Fällen wieder geöffnet

Nachdem die Kfz-Zulassungsstelle am Landratsamt Freising wegen Corona kurzfristig geschlossen werden musste, ist sie ab morgen (Donnerstag) wieder zu den regulären Zeiten geöffnet. "Beschäftigte im Umfeld der Zulassungsstelle" seien positiv getestet worden, hieß es gestern. Heute folgte dann die Mitteilung des Landratsamts, dass sich bei den Tests unter den Beschäftigten "keine weiteren positiven Corona-Fälle ergeben" hätten. Die Erkrankten fallen freilich vorerst aus. Auch wurden weitere Schutzmaßnahmen ergriffen, um das Ansteckungsrisiko noch einmal zu verringern. Deshalb weist die Kreisbehörde darauf hin, "dass die Zulassungsstelle in den kommenden Tagen ihren Service noch nicht wieder im gewohnten Umfang anbieten kann." Es könne in den kommenden Tagen zu längeren Wartezeiten kommen.

15.53 Uhr: Impfstoffmangel – Stadt und Landkreis Rosenheim sagen Sonderimpftage ab

Stadt und Landkreis Rosenheim sagen alle Sonderimpftage ab kommender Woche bis Weihnachten wegen Impfstoffmangels ab. Das hat die Führungsgruppe Katastrophenschutz beschlossen, damit wenigstens die vereinbarten Termine im Impfzentrum in Rosenheim stattfinden können, wie die Stadt Rosenheim mitteilt. In dieser Woche finden noch Sonderimpftage in Rohrdorf, Bad Feilnbach und Ostermünchen statt. Abgesagt werden die weiteren Termine in Wasserburg, Raubling, Bad Endorf, Söchtenau, Rosenheim, Prien, Stephanskirchen und Rohrdorf.

Im Impfzentrum selbst gebe es ein enorm gestiegenes Interesse an Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, aber Engpässe könnten dort vermieden werden, weil schon vorausschauend mehr Impfdosen bestellt wurden, schreibt die Stadt weiter. Die Reserve neige sich nun jedoch dem Ende entgegen, und jüngst habe man von 22.000 bestellten Biontech-Impfdosen nur 1.000 erhalten, berichtet der Leiter des Impfzentrums, Hans Meyrl. Mehr und verlässliche Impfstofflieferungen vom Bund fordern auch die Vertreter der niedergelassenen Ärzte im Landkreis Rosenheim.

15.34 Uhr: Sonderimpfaktion in Erding

Das Erdinger Impfzentrum plant für diesen Monat mehrere große Sonderimpfaktionen. Die erste soll bereits am Samstag stattfinden: Zwischen 9 und 17 Uhr werden in der FOS/BOS rund 1.000 Impfungen verabreicht.

Die nächsten Termine des mobilen Impfteams sind in Dorfen (Donnerstag), Hohenpolding (Freitag), TaufkirchenI/Vils (Montag) und Neufinsing (Dienstag), jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Eine eine Vorab-Anmeldung über BayImco "beschleunigt das Verfahren, da dann die notwendigen Daten wie Name etc. schnell vom Impfteam abgerufen werden können", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

14.55 Uhr: Flughafen München öffnet Satellitenterminal wieder

Mit einem Lufthansa-Flug nach Florida ist das Satellitenterminal am Flughafen München teilweise wieder in Betrieb genommen worden. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor 20 Monaten war es wegen des reduzierten Flugbetriebs nicht mehr für die Passagierabfertigung gebraucht worden. Auch das Terminal 1 war vorübergehend stillgelegt. Alle Starts und Landungen wurden damals über das Terminal 2 abgewickelt.

Seit dem Sommer werden wieder beide Terminals genutzt, und nun ist auch der Satellit dazugekommen. Konkret wird der südliche Bereich der Non-Schengen-Ebene wieder für die Abfertigung von USA-Flügen genutzt. Damit stehen fünf zusätzliche Flugzeug-Abstellpositionen direkt am Gebäude, Kapazität für die bei USA-Flügen nötigen Sonderkontrollen und fünf zusätzliche Gates für das Boarding der Passagiere zur Verfügung. Auch das unterirdische Personentransportsystem, mit dem das Terminal 2 und der Satellit verbunden sind, wurde wieder in Betrieb genommen.

Momentan werden am Flughafen München etwa 600 Starts und Landungen pro Tag abgewickelt. Vor Corona waren es fast doppelt so viele gewesen.

13.15 Uhr: Ingolstadt baut Impfzentrum und Teststationen aus

Das Impfzentrum Ingolstadt baut seine Kapazitäten aus: Heute haben 15 weitere Mitarbeiter*innen ihren Dienst angetreten, wie die Stadt mitteilte. Das Ziel sei die Impfkapazität in absehbarer Zeit auf rund 1.500 Impfungen pro Tag zu steigern. Dazu sollen auch die Öffnungszeiten weiter ausgedehnt werden.

Trotzdem sucht der Betreiber, das Bayerische Rote Kreuz, weiterhin zeitnah Mitarbeiter*innen mit medizinischer Ausbildung oder entsprechenden Vorkenntnissen, wie beispielsweise MTA oder Arzthelfer*innen. Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) ruft mögliche Bewerber*innen auf, sich zu melden: "Impfen ist unser Weg aus der Pandemie. Neben Hausärzten, Betriebsärzten und unseren Impfzentren befürworte ich ausdrücklich auch Apotheken, Zahnärzte und Tierärzte in die Impfkampagne einzubeziehen", so der OB.

Ab heute können sich Impfwillige im Impfzentrum nur noch mit Termin impfen lassen. Dadurch sollen die zuletzt langen Wartezeiten wegfallen. Weiterhin kann man sich im Ingolstädter Westpark ohne Termin die Schutzimpfung geben lassen: "Wir verlegen unsere mobile Station ins Innere des Westparks, sodass die Menschen nicht mehr draußen warten müssen", erklärt Firat Avutan, Geschäftsführer des BRK Ingolstadt. Neu ist in Ingolstadt der Impf-Drive-In, der am 1. Dezember beim Audi Sportpark startet, ebenfalls ein niederschwelliges Angebot ohne Terminvereinbarung.

Auch das Testangebot soll in Ingolstadt ausgeweitet werden – auch hier gab es in den vergangenen Tagen viel Kritik. Derzeit seien 24 private Anbieter im Stadtgebiet zugelassen – neben den Ärzten, Apotheken und den Rettungsdiensten. Insgesamt seien es 40 Stellen, an denen sich die Ingolstädter*innen testen lassen können, wie Gesundheitsreferent Isfried Fischer mitteilte. Es sollen aber noch mehr werden, aktuell hätten weitere neun potenzielle Anbieter die Zulassung beim Gesundheitsamt beantragt, weitere 19 hätten Voranfragen gestellt.

12.30 Uhr: Ärzteverbände: Mehr Aufwand durch Diskussionen über Moderna-Booster

Diskussionen mit Patienten über den Wechsel zum Moderna-Impfstoff für Booster-Impfungen verursachen bei Bayerns Ärzten zusätzlichen Aufwand. "Die Praxen sind zurzeit stark ausgelastet und der Wechsel von Biontech auf Moderna erzeugt bei vielen Patienten Erklärungsbedarf, was wiederum Zeit kostet, die wir eigentlich nicht haben", sagte der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands, Markus Beier, am Mittwoch. Dabei seien beide Impfstoffe bei über 30-Jährigen gleich gut für Auffrischimpfungen geeignet – unabhängig vom Impfstoff bei Erst- und Zweitimpfung, sagte Beier. "Ich würde mich jederzeit mit Moderna boostern lassen."

Ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) bestätigte, dass solche Diskussionen in den Praxen bei einzelnen Patienten nötig seien. "Als größeres Problem" sei das an die KVB bisher aber nicht kommuniziert worden.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte vor geraumer Zeit Begrenzungen bei Bestellmengen für den Biontech-Impfstoff angekündigt. Dafür soll das Präparat von Moderna bei den Booster-Impfungen vermehrt zum Einsatz kommen. Zur Begründung wurde auch darauf verwiesen, dass andernfalls eingelagerte Moderna-Dosen zu verfallen drohten.

11.18 Uhr: Innovationskonferenz DLD abgesagt

Die für Mitte Januar geplante Rückkehr der Innovationskonferenz DLD in München ist angesichts der neuen Corona-Risiken abgesagt worden. Nun werde der Herbst kommenden Jahres als Termin angepeilt, teilte Gründerin und Geschäftsführerin Steffi Czerny mit. Die Auswirkungen der Omikron-Variante seien noch schwer einzuschätzen, und es sei unklar, ob in kommenden Monaten überhaupt Großveranstaltungen stattfinden könnten. Die vom Medienkonzern Burda veranstaltete DLD-Konferenz (Digital Life Design) versucht, eine Brücke zwischen Technologie, Politik und Kunst zu schlagen. Sie findet traditionell im Januar in München statt. Im vergangenen Jahr wichen die Veranstalter bereits auf eine Online-Ausgabe aus.

10.14 Uhr: Innklinikum meldet fünf Corona-Tote seit gestern

Eine ungewöhnlich hohe Zahl an Corona-Toten meldet das Innklinikum. Wie der Krankenhauskonzern mit Standorten in Mühldorf, Altötting, Burghausen und Haag am Vormittag mitgeteilt hat, sind gestern fünf Menschen an oder mit dem Virus verstorben. Es handelt sich ausschließlich um Männer von 70 bis 80 Jahren, der Altersdurchschnitt beträgt 76 Jahre. Weitere Details - wie etwa den Impfstatus und ob alle auf Intensivstation behandelt wurden - teilt das Innklinikum mit Verweis auf den Datenschutz traditionell nicht mit.

Erst am Montag hatte das Krankenhaus gemeldet, dass über das Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, acht Menschen an oder mit Corona verstorben waren. Damals hieß es, das sei eine "sehr hohe Zahl".

09.15 Uhr: Sabine Dittmar (SPD): Impflücke in Deutschland nicht tolerabel

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, Sabine Dittmar, hat sich klar für eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland ausgesprochen. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Morgen) sagte sie: "Eine Impflücke von fast 16 Millionen Menschen ist nicht tolerabel, wird uns vor der fünften, sechsten Welle nicht schützen. Deshalb bin ich sehr dafür. Ich werde auch dafür stimmen." Sie habe sich in dieser Frage "massiv getäuscht" - noch vor einem Jahr habe sie gedacht, dass dies nicht nötig sei, weil es in Deutschland eine hohe Impfbereitschaft gebe. Auf die Frage, warum viele Entscheidungen zur Eindämmung der Pandemie so lange dauern, sagte Dittmar: "Es zählt in der Tat jede Stunde im Moment und ich bin da auch manchmal sehr unzufrieden, dass vieles so lange dauert." Die geschäftsführende und künftige Bundesregierung würden aber auch jetzt schon gut zusammenarbeiten. Ein Beispiel sei der Krisenstab im Bundeskanzleramt, der schon jetzt seine Arbeit aufnehme, noch bevor die neue Regierung installiert ist.

Von der morgigen Bund-Länder-Runde erwartet sich Dittmar eine Einigung der Länder auf eine flächendeckende 2G-Regelung, auch für den Einzelhandel. Außerdem müsse man auch darüber reden, ob das Infektionsschutzgesetz in manchen Punkten noch eine Klarstellung brauche. "Hochinfektionsländer fordern zum Beispiel auch, dass sie die Möglichkeit haben, Restaurants komplett zu schließen. Ich bin da offen für diese Forderung", so Dittmar.

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, Bundesgesundheitsministerin zu werden, wollte Dittmar nicht konkret antworten. Sie schloss es allerdings auch nicht aus: "Ich mache seit über zehn Jahren verantwortlich Gesundheitspolitik und das ist ein Thema, für das ich brenne und in dem ich mich auch sehr sicher fühle, was die Inhalte angeht."

09.02 Uhr: Landkreis Miesbach richtet Leichensammelstelle ein

Angesichts der angespannten Lage in den Krankenhäusern richtet der Landkreis Miesbach vorsorglich eine Leichensammelstelle ein. "Es ist eine Vorsichtsmaßnahme", sagte eine Sprecherin des Landratamtes am Mittwoch. Es gehe darum, Leichen zu kühlen, bevor sie bestattet werden könnten. Der Ort werde in diesen Tagen eingerichtet.

Krematorien und Bestatter seien zunehmend überlastet, weil zu den üblichen Verstorbenen nun auch die an Corona verstorbenen Menschen hinzukommen würden. Derartige Vorbereitungen habe es unter dem Eindruck von Bergamo bereits in der Vergangenheit gegeben, sagte die Sprecherin. Der Katastrophenschutz treffe nun erneut erste Vorbereitungen - obwohl die Zahlen der Neuinfektionen in der vergangenen Woche im Vergleich zu den Vorwochen zurückgegangen seien. Es könne aber keine Entwarnung gegeben werden, man rechne wieder mit steigenden Zahlen. Im November sind 23 Bürger im Landkreis Miesbach, 10 Frauen und 13 Männer im Alter von 61 bis 92 Jahren, mit dem Coronavirus verstorben, teilte das Landratsamt mit. Wo die Leichensammelstelle eingerichtet wird, dazu macht die Behörde aus Pietätsgründen keine Angaben. Dies sei ein geschützter Ort, an dem Leichen gekühlt gelagert werden könnten, bis sie bestattet werden.

Aber es gibt auch gute Nachrichten aus dem Miesbacher Landkreis: Die Zahl der Neuinfektionen ist in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche deutlich zurückgegangen. Die Impfnachfrage sei weiter hoch, stellt das Landratsamt fest. In der vergangenen Woche wurden über 4.100 Impfungen abgewickelt. Sonntags wird nun im Haushamer Impfzentrum Impfen für Senioren über 70 angeboten. Alle Miesbacher Landkreisbürger über 60 Jahren erhalten demnächst per Post Infos zur Auffrischungsimpfung.

06.33 Uhr: Omikron-Fall im Eurocity nach Tirol

Vor einer Woche ist nach Erkenntnissen der österreichischen Gesundheitsbehörden eine mit der Omikron-Variante des Coronavirus infizierte Person im Eurocity von München nach Tirol gefahren. Weitere Passagiere des betroffenen Eurocitys sind jetzt aufgefordert, sicherheitshalber einen PCR-Test zu machen, so eine Mitteilung der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Es geht um den Eurocity 83, der am vergangenen Dienstag, 23.11., um 15.34 Uhr am Münchner Ostbahnhof abgefahren ist. Die infizierte Person stieg in Jenbach (Tirol) aus. Zugreisende, die beim Kauf des Tickets ihre E-Mail-Adresse hinterlegt haben, werden von den österreichischen Gesundheitsbehörden direkt kontaktiert.

05.30 Uhr: Krippen und Lichtkunst beim Pfaffenhofener Winterkulturweg

Trotz der Corona-Einschränkungen lädt Pfaffenhofen zum weihnachtlichen Flanieren ein: Dort bietet der Winterkulturweg unter freiem Himmel 40 Stationen mit Krippen und Kunstinstallationen. Der Winterkulturweg öffnet heute. Geprägt wird er von Kunst-Installationen und einer Freiluftausstellung des Pfaffenhofener Malers Michael P. Weingartner.

An verschiedenen Punkten der Innenstadt setzt der Lichtkünstler Markus Jordan seine Installationen in Szene. So wirbt zum Beispiel der Pfaffenhofener Hungerturm mit projizierten Zitaten für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe. Gleich in der Nähe des Hungerturms am Stadtgraben zeigt der Illustrator Sebastian Schwamm eine neue Inszenierung der heiligen Geschichte, aufwendig in Szene gesetzt auf großen Leuchtkästen. Weihnachtlich gestaltete Fotopunkte laden ein, selbst stimmungsvolle Schnappschüsse zu schießen.

Auf der Ilm-Insel wird ab 10. Dezember ein Lichttunnel zu einem Besuch einladen. Die Fassade der Joseph-Maria-Lutz-Schule verwandelt sich bis Heiligabend in einen illuminierten Adventskalender, bei dem jeden Abend ein neues, weiteres Fenster erstrahlt. In vielen Schaufenstern der Innenstadt-Geschäfte stehen Krippen. Zum Teil handelt es sich um traditionelle Stücke aus Familienbesitz, zum Teil werden sie von Krippenbauern zur Verfügung gestellt. Der Weg gleicht dabei einer Wanderung durch die vielen Varianten und Traditionen des Krippenbaus über die Jahrhunderte. Zu sehen sind auch die alljährlich in den Kirchen aufgebauten Krippen – wie etwa die über 200 Jahre alte, große Stationen- und Wechsel-Krippe in der Spitalkirche. Ein Glanzlicht der Krippenausstellung sind Meisterstücke von Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei Berchtesgaden sowie die lebensgroße Krippe von Josef Brummer am Oberen Hauptplatz.

Die Fenster des Landratsamts-Foyers zeigen eine Auswahl schöner und aufwendiger Krippen, die eigentlich in der Städtischen Galerie zu sehen gewesen wären. Die Pfaffenhofener Innenstadt bietet so auch ohne den beliebten Christkindlmarkt von Anfang Dezember bis 6. Januar viel weihnachtliches Flair. Dafür sorgen auch mit beleuchteten Häusern am Hauptplatz, der große Christbaum und die vielfältigen Stationen des Winterkulturwegs. / ENDE Fotos: Die Lichtinstallation "Anamorphose" von Markus Jordan ist in der Auenstraße zu sehen. Eine Künstlerkrippe von Ralf Klement ist in der Galerie "KuK44" in der Auenstraße ausgestellt.

03.30 Uhr: Umbau im Münchner Gasteig für Impfstation

Die Stadt richtet im Kulturzentrum Gasteig - wie angekündigt - eine weitere feste Impfstation ein, ab heute sind die entsprechenden Räume angemietet. Jetzt werden dort zum Beispiel Imfkabinen und Check-In-Schalter aufgebaut, und die Einrichtung wird mit der erforderlichen IT ausgestattet. Ab der zweiten Dezemberhälfte sollen dann etwa 1.000 Impfungen pro Tag durchgeführt werden. Der Gasteig soll Anlaufstelle gerade für Erst- und Familienimpfungen werden. Das hatte Gesundheitsreferentin Bearix Zurek vergangenen Donnerstag im Stadtrat angekündigt. Der Betrieb im Impfzentrum Riem soll bereits ab 9. Dezember auf sieben Wochentage ausgedehnt werden. Ziel sind dort 30.000 Impfungen am Tag.

03.30 Uhr: Schärfere Regeln für Außengastro in München ab heute in Kraft

Ab heute gilt in der Münchner Außengastronomie die 2-G-Regel. Nur wer geimpft oder genesen ist, darf in Schanigärten und Freischankflächen Platz nehmen. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur am Sitzplatz erlaubt. Für Gäste die sich nicht an ihrem Sitzplatz befinden, gilt die FFP-2 Maskenpflicht. Damit gelten in der Münchner Gastronomie drinnen wie draußen einheitliche Regeln.

Nach den Worten von Oberbürgermeister Dieter Reiter ist die Verschärfung der Außengastronomie-Regeln eine Folge der am Wochenende beobachteten "Auswüchse". So berichtete die SZ über einen Außengastronomiebetrieb in der Münchner Innenstadt, bei dem Gästegruppen ihre Speisen und Getränke im Stehen verzehrten anstatt auf ihren Sitzplätzen. Man habe zwar beschlossen, dass Freischankflächen im Winter mit Ökostrom beheizt werden dürfen, so Oberbürgermeister Dieter Reiter in einem schriftlichen Statement, dies dürfe aber nicht dazu führen, dass dadurch Infektionsherde entstünden. Die nun schärferen Regeln müssen von den Gastronomiebetrieben selbst kontrolliert werden. Das Einhalten der Regeln überprüft die Stadt nach eigenen Angaben flächendeckend in allen Stadtbezirken.

03.30 Uhr: Schwerpunkttag: Mühldorf überwacht verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln

Erstmals während des Hotspot-Lockdowns startet das Mühldorfer Landratsamt zusammen mit der Polizei heute ganztags einen Schwerpunkttag, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überprüfen. Im Fokus steht dabei unter anderem der Einzelhandel. Wie die Behörde gestern am späten Nachmittag mitgeteilt hat, wird die Polizei die Einhaltung der Maskenpflicht überprüfen. Die Landratsamtsmitarbeiter konzentrieren sich auf Hygienekonzepte, die Quadratmeterbeschränkungen und die Handhabung von 3G am Arbeitsplatz. Friseure sollten sich den Angaben zufolge auf Kontrollen der für sie geltenden 2G-Regel einstellen. Bei den bisherigen Kontrollen wurden laut Landratsamt nur wenige Verstöße festgestellt. Sehr viele Betriebe seien bereits bestens aufgestellt.

03.30 Uhr: Ingolstadt will mit Impfterminen Wartezeit verkürzen

In Ingolstadt sollen Impftermine und zusätzliche Angebote die Wartezeiten verkürzen. Das haben das Bayerische Rote Kreuz und Stadt gestern erklärt. Bereits ab heute gilt an allen Impfstationen eine Terminregelung. Eine Ausnahme bildet ein Impf-Drive-IN. Mit diesem Maßnahmenkatalog reagieren die Verantwortlichen auf die teils sehr langen Warteschlangen vor den Impfzentren. So werden ab heute im Donau-City-Center ausschließlich Impfungen nach Terminvereinbarung durchgeführt. Anmelden muss man sich über http://impfzentren.bayern. Wie die Stadt meldet, gibt es aktuell noch Termine im Dezember. Und es kommen noch weitere hinzu. Denn das Persional im Impfzentrum wird aktuell noch ausgebaut. Ab nächster Woche, Kalenderwoche 49, sollen auch die Öffnungs-Zeiten stufenweise ausgedehnt werden. Ebenfalls am Morgen startet das BRK in Ingolstadt eine erweiterte Hotline, um den zahlreichen Anrufen gerecht zu werden. Die Telefonnummer lautet: 0841/9333-88. Erreichbar ist die Hotline von Montag bis Freitag, von 9 bis 16 Uhr.

Ab heute wird die mobile Station Westpark in den Innenraum verlagert. Dort wurden drei Impfkabinen aufgebaut. Neu ist hier, dass vor Ort beim Check-In so genannte Tagestermine ausgegeben werden. Den Impfwilligen wird dabei eine Uhrzeit genannt wird, zu der sie sich in den Impfkabinen einfinden sollen. Ist das Kontingent an diesem Tag aufgebraucht, werden keine weiteren Impfwilligen mehr aufgenommen. Die Ausgabe der Tagestermine soll ebenfalls Schlangenbildung vermeiden. Die Impfstation im Westpark hat geöffnet von 10 bis 17 Uhr, Montag bis Samstag. Als einziges Angebot ohne Terminvereinbarung startet ab heute der Impf-Drive-IN. Auf dem großen Parkplatz des P3 in der Manchinger Straße werden die ankommenden Autos in Richtung Impfbus geleitet, in dem dann geimpft wird. Idee hier ist ein niederschwelliges Angebot. Hier können die Impfwilligen im „warmen“ Auto verweilen. Die Öffnungszeiten für den Impf-Drive-IN sind 10 bis 17 Uhr, Montag bis Freitag. Die Stadt weist darauf hin, dass für Kinderimpfungen Kapazitäten zurückgehalten werden. Sobald die Kinderimpfungen freigegeben wurden, wird die Stadt Ingolstadt über die Möglichkeiten Termine zu vereinbar, erneut informieren.