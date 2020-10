Corona-Ticker Oberbayern: Münchner Medientage beginnen im Netz

9:56 Uhr Krankenhaus Schongau verhängt Aufnahme-Stopp

Im Krankenhaus Schongau sind 30 MitarbeiterInnen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nachdem in einer Routine-Untersuchung am Donnerstag fünf Krankenhaus-Mitarbeiter positiv waren, hatte das Gesundheitsamt Weilheim angeordnet, alle 600 Mitarbeiter vom Ärzte-Team bis zu den Reinigungskräften über die üblichen Routine-Tests hinausgehend zu testen.

Bis Freitagabend konnten 430 Tests durchgeführt werden, davon waren 30 positiv. Die restlichen Testergebnisse sollen am Dienstag vorliegen. Derzeit berät ein Stab aus Gesundheitsamt, Landratsamt und die Leitung des kommunalen Krankenhauses. Es gibt einen Aufnahme-Stopp für neue Patienten. Die Geburtsstation wurde geschlossen.

9:35 Uhr Erdinger Landrat setzt Maskenpflicht für Grundschüler aus

Seit gestern steht die Ampel auch in den Städten München, Ingolstadt und im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf dunkelrot – heißt: mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. An der Spitze steht weiterhin das Berchtesgadener Land – auch wenn der Inzidenzwert zuletzt wieder gesunken ist. Nach den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts liegt er derzeit bei 237. Stark gestiegen ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt in der Stadt Rosenheim. Das RKI meldet eine 7-Tage-Inzidenz von knapp 183. Auch der Landkreis Rosenheim liegt über der Hunderter-Marke – mit 130. Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat unterdessen den dunkelroten Bereich wieder verlassen. Der Inzidenzwert ist auf 75 gesunken.

Unter dem Grenzwert von 50 liegt inzwischen nur noch ein Landkreis in Oberbayern: Altötting mit 45. Darüber liegt der Landkreis Erding mit einer Inzidenz von 59. Auch dort hat der Landrat nun die Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht ausgesetzt. In der vergangenen Woche haben das bereits die Stadt München sowie die Landkreise Ebersberg und Landsberg vorgemacht – obwohl die bayerische Staatsregierung eigentlich verlangt, dass ab einem Inzidenzwert von 50 auch Grundschüler an ihrem Platz Masken tragen sollen.

8:55 Uhr Münchner Medientage starten im Netz

Wie steht es um die Medien? Mit dem traditionellen Eröffnungsgipfel zur Lage der Branche starten am Montag offiziell die Münchner Medientage. Wegen der Corona-Pandemie findet die zu den großen deutschen Branchentreffs zählende Konferenz in diesem Jahr ganz überwiegend digital statt. Alle Vorträge und Diskussionen im Hauptprogramm werden aber aus realen Studios übertragen.

Die 34. Auflage der traditionellen Herbstkonferenz der Medienbranche verteilt sich diesmal über eine ganze Woche statt der bisher üblichen drei Tage. Zum Aufwärmen gab es schon am Wochenende einen kulturell-kreativen Mix mit Lesungen, Konzerten und Sendungen.

8:00 Uhr Betrunkener Quarantäne-Brecher verursacht Unfall

Einen junger Autofahrer aus Bischofswiesen darf sich auf zwei Anzeigen der Polizei einstellen: wegen Trunkenheit am Steuer und wegen Verletzung des Infektionsschutzgesetzes. Der 24-jährige hatte am Samstag Abend auf der B 20 einen Verkehrsunfall verursacht. Weil er mit seinem Auto stark betrunken und viel zu schnell unterwegs war, fuhr er im Kreisverkehr gegen den Bordstein, dabei riss ein Vorderrad des Wagens ab. Wie sich später herausstellte, war der junge Mann nicht nur mit 1,1 Promille Alkohol im Blut stark betrunken, sondern hätte sich eigentlich aufgrund einer Corona-Infektion in häuslicher Quarantäne befinden sollen. Dadurch wurde auch die Gesundheit von Rettungskräften und Polizeibeamten gefährdet, die zu dem Unfall gerufen wurden

7:00 Uhr Ingolstädter Jazztage beginnen - Erdinger sind abgesagt

Trotz Überschreitung des Corona-Grenzwertes von 100 sind in Ingolstadt die Jazztage losgegangen. Den Auftakt machte am Sonntag, 25.10.2020, ein Konzert für Kinder. Bis zum Beginn des Faschings am 11.11.2020 wird an der Donau in den unterschiedlichsten Formationen gejazzt. Aufgrund der Pandemie fällt die Konzertreihe allerdings kleiner aus. So mussten aktuell alle Jazz-Workshops in den Schulen abgesagt werden. Die Auftritte der internationalen Stars wie Jamie Cullum wurden schon vor einiger Zeit auf das kommende Jahr verschoben. Tobias Klein, Veranstalter der Jazztage, hält nun jedoch an der gekürzten Konzertreihe fest: „Bisher waren die Konzerte auf 70 Besucher ausgelegt, jetzt dürfen nur noch 50 kommen. Wir werden auch mit den Musikern sprechen. Immerhin sind einige Konzerte schon ausverkauft. Aber unser Ziel ist es, dass wir das Ganze immer noch durchführen können.“

Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat die Stadt Erding die Jazztage abgesagt. Die Veranstaltungsreihe sollte von 6. bis 8. November stattfinden. Er bedauere die Absage sehr, betont Oberbürgermeister Max Gotz, aber „vor diesem Hintergrund scheint es nicht geraten, Konzerte zu veranstalten“. Wer bereits Karten gekauft hatte, bekommt das Geld über das Kulturamt im Rathaus zurück. Der Inzidenzwert im Lkr. Erding liegt aktuell bei 58,6.

Montag, 26.10.2020