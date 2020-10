17.10.2020, 17:10 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Corona: Warum RKI und LGL unterschiedliche Inzidenzwerte melden

In Bayern gelten zum Teil neue Corona-Beschränkungen. Wo und in welchem Maß, ist abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz vor Ort. Doch oft unterscheiden sich die Werte des Robert Koch-Instituts und des Landesamts für Gesundheit. Was gilt also?