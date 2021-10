Corona-Ticker Oberbayern: 101-Jähriger bei Drittimpfung

16.30 Uhr: 2457 Neuinfektionen seit gestern in Oberbayern - Acht Todesfälle

2457 Personen haben sich seit gestern in Oberbayern mit dem Coronavirus infiziert, acht sind mit oder an Corona verstorben. Das meldet das Landesamt für Gesundheit (LGL). Die Landkreise mit den höchsten Inzidenzen sind Mühldorf (592) und Traunstein (526). Es folgen das Berchtesgadener Land (486) und der Landkreis Miesbach (443). Die oberbayernweite Inzidenz ist von gestern 202 auf heute 209 gestiegen.

16.05 Uhr: Angespannte Lage in den Innkliniken

Das Innklinikum spricht von einer angespannten Lage aufgrund der zahlreichen Neuinfektionen vor allem im Landkreis Mühldorf. Laut Klinikum sind 41 Covid-Patienten derzeit in Kliniken in Altötting, Mühldorf und Burghausen untergebracht. Davon sind sechs auf Intensivstationen und werden beatmet. "Wir fahren bereits die planbaren OPs herunter", sagte Pressesprecher Mike Schmitzer dem BR. Das Klinikum bereite sich auf mehr Covid-Patienten auf den Intensivstationen vor. Von den intensivpflichtigen Patienten seien 80 Prozent nicht vollständig geimpft, die anderen 20 Prozent hätten schwere Vorerkrankungen. Bei den restlichen Covid-Patienten seien rund 70 Prozent nicht geimpft und auch viele Erkrankte unter 50 Jahren dabei.

14.45 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Mühldorf bei 592 - Infektionsgeschehen laut Landratsamt diffus

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Mühldorf laut RKI bei 592,4 (Stand 27.10.2021, 03:24 Uhr). Allein seit Montag (25.10.2021) sind 175 neue bestätigte Corona-Fälle hinzugekommen. Das Landratsamt spricht von einem "diffusen" Infektionsgeschehen. Neben einer Reihe von Schulen und Kindergärten seien vereinzelt auch Pflegeeinrichtungen betroffen. Allerdings gibt es laut Gesundheitsamt weiterhin keine großen Infektionsherde, sondern viele kleine Infektionsketten mit Folgefällen in Familien und im privaten Umfeld. Besonders betroffen ist die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen.

11.13 Uhr: 101-Jähriger Unterschleißheimer lässt sich zum dritten Mal impfen

Mehr als 10.000 Auffrischungsimpfungen wurden bislang im Landkreis München verabreicht. Einer von ihnen ist ein 101-Jähriger aus Unterschleißheim. Der Mann hat sich die dritte Spritze geben lassen bevor das Impfzentrum den Impfbetrieb zum 17. Oktober eingestellt hat.

Mittwoch, 27.10.

15.03 Uhr: Über 1000 Neuinfektionen seit gestern - Inzidenz steigt weiter

Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist oberbayernweit seit gestern von 197 auf 202 gestiegen, 1012 Personen haben sich seit gestern in Oberbayern mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt das Landesamt für Gesundheit (LGL) mit. Die bayernweit höchste Inzidenz hat nach wie vor der Landkreis Mühldorf (593). Es folgen die Landkreise: Traunstein (484), Berchtesgadener Land (469) und Miesbach (426).

12.38 Uhr: Sonderimpftage im Roncallihaus in Tutzing

Wer sich spontan und ohne Termin impfen lassen möchte hat dazu wieder eine Gelegenheit. Die mobilen Impfteams des BRK-Impfzentrums kommen diesen Freitag und Samstag ins Roncallihaus (Kirchenstraße 10) nach Tutzing. Geimpft wird am Freitag, den 29. Oktober von 12 bis 17 Uhr. Am Samstag, den 30. Oktober gibt es das Angebot von 8 bis 12 Uhr. Gegenüber findet an diesem Tag der Wochenmarkt statt. Es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen möglich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

8.14 Uhr: Hohe Inzidenzen: Oberbayerische Politiker im Kabinett

Die wieder drastisch steigenden Corona-Zahlen beschäftigen ab 10 Uhr das bayerische Kabinett. Als Gäste mit dabei sind Landräte und Oberbürgermeister aus den derzeit am stärksten von Corona betroffenen Regionen im Südosten Bayerns. Die Landkreise mit den derzeit bundesweit höchsten Werten sind Mühldorf am Inn mit einer Inzidenz gestern von 590, Traunstein (489) und das Berchtesgadener Land (480) Miesbach liegt bundesweit auf fünften Platz.

Aus dem Landkreis Berchtesgadener Land heißt es in Schulen und Kitas seien seit mehreren Wochen ein verstärktes Infektionsgeschehen zu beobachten. Der Landkreis Traunstein meldet, dass vor allem Infektionen im privaten Bereich die Zahlen trieben. Auch in Mühldorf am Inn sollen die Ansteckungen eher im familiären Bereich stattfinden. Im Landkreis Miesbach sieht man den Beitrag der Schulen zu den Inzidenzzahlen vor allem darin, dass dort viel getestet werde. Bei dem heutigen Treffen will man sich über das weitere Vorgehen beraten.

7.20 Uhr: Wasserburger RoMed Klinik verhängt Aufnahmestopp

Die Geburtshilfe-Station der RoMed Klinik in Wasserburg am Inn nimmt nach drei positiven Corona-Tests vorsorglich nur noch Notfall-Patienten auf. Wie die RoMed-Kliniken am Montag in Rosenheim mitteilten, ist der Aufnahmestopp in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt bereits am Samstag in Kraft getreten.

Zwei Mitarbeiter der Station und eine entlassene Patientin seien zuvor positiv auf Corona getestet worden. Derzeit würden alle Patienten und Mitarbeiter der Station mit PCR-Tests mehrfach untersucht. Bislang sei keine weitere Infektion festgestellt worden. Nach Vorliegen aller Testergebnisse werde über eine Verlängerung oder Aufhebung des Aufnahmestopps entschieden.

Dienstag