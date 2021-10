Corona-Ticker Oberbayern: Inzidenz in Berchtesgaden über 400

17.26 Uhr: Mobile Impfteams fahren zu bettlägerigen Personen und kleinen Betrieben

Der Landkreis Freising hat angekündigt, auf Wunsch die mobilen Impfteams des Landkreises Freising für eine Coronaimpfung vor Ort künftig auch zu bettlägerigen Personen und kleineren Betrieben von 25 bis 50 Mitarbeitern zu schicken. Dazu sind vorherige Anmeldungen fnötig Sie können ab Montag, 25. Oktober, entgegengenommen werden. Das Callcenter ist montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr unter der Nummer 0 81 61 / 600 82 69 2 erreichbar

14.15 Uhr: Inzidenz im Kreis Freising nach Feier sprunghaft gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Lkr. Freising ist sprunghaft angestiegen - von 75,4 am Donnerstag auf 102 am gestrigen Montag. Heute liegt der Wert bei 94,8. Das Landratsamt erklärt die Entwicklung nicht zuletzt mit einem "größeren Ausbruchsgeschehen": Nach einer Feier mit rund 50 Gästen wurden nach derzeitigem Stand 19 Personen positiv getestet. Abgesehen davon ist laut Kreisbehörde "derzeit ein überwiegend diffuses Infektionsgeschehen zu beobachten". Derzeit wird das Contact-Tracing-Team (CTT) des Gesundheitsamtes wieder personell verstärkt, weiteres Personal wird noch gesucht. "Durch die stark gestiegenen Fallzahlen und die weiteren Lockerungen in Kombination mit eingeschränkten Kapazitäten des CTT ist eine Fall- und Kontaktpersonennachverfolgung im Moment nicht tagesaktuell möglich", so das Landratsamt.

12.01 Uhr: Neujahrsempfang und Faschingsbälle in Rosenheim für 2022 abgesagt

In Rosenheim wird es im Januar 2022 keinen Neujahrsempfang und keine großen Faschingsbälle geben. Das teilte die Stadt Rosenheim mit. Der Wirtschaftliche Verband habe sich dazu entschlossen, den Rosenball, den Stadt- und Landball sowie den Kinderball abzusagen. Der Neujahrsempfang werde ebenfalls aufgrund der nach wie vor hohen Corona-Infektionszahlen abgesagt. „Die Durchführung des Neujahrsempfangs mit über 1.000 Gästen wäre angesichts der in den letzten Wochen wieder steigenden Inzidenzen und der hohen Belastung speziell der Intensivstationen unseres RoMed Klinikums im Verlauf dieses Jahres nicht zu verantworten", so Oberbürgermeister Andreas März (CSU). Er setze darauf, dass man trotz der nur mäßigen Impffortschritte in der Region im Lauf des nächsten Jahres endlich die Herdenimmunität erreiche, die Pandemie hinter sich lassen und wieder zur Normalität zurückkehren könne.

Dienstag, 19. Oktober 2021

16.30 Uhr: Mehrere Inzidenzen über 200 in südlichen Landkreisen

Die oberbayerischen Landkreise im Süden bzw. Südosten haben fast alle Inzidenzen über 200. Das meldet das Landesamt für Gesundheit (LGL). Die bayernweit höchste Inzidenz hat das Berchtesgadener Land mit 353. Es folgen: Landkreis Traunstein (298), Landkreis Mühldorf (247), Stadt Rosenheim (226), Landkreis Rosenheim (218), Landkreis Miesbach (214) und der Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen (214). Die niedrigste Inzidenz in Oberbayern hat der Landkreis Eichstätt mit 47. Seit gestern haben sich in Oberbayern 558 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

16.00 Uhr: Impfstation auf Münchner Theresienwiese eröffnet

Die neue Impfstation auf der Theresienwiese hat heute den Betrieb aufgenommen. Bis zu 500 Corona-Impfungen am Tag können dort durchgeführt werden. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von neun bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von elf bis 17 Uhr.

Im Impfzentrum auf dem Messegelände in Riem gelten unterdessen neue Öffnungszeiten. Geöffnet ist nur noch sonntags bis mittwochs, von neun bis 17.45 Uhr (mittwochs bis 21 Uhr). Donnerstags bis samstags bleibt das Impfzentrum geschlossen. Hintergrund ist die Impfstrategie des Freistaats, wonach das Impfangebot der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte künftig gegenüber dem Angebot in den Impfzentren Vorrang haben soll.

15.20 Uhr: Hohe Inzidenz im Berchtesgadener Land

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Berchtesgadener Land informiert, dass nach derzeitigem Meldungsstand der 7-Tage-Inzidenz-Wert für das Berchtesgadener Land bei 353,6 liegt (Stand RKI: 18.10.2021, 00:00 Uhr). Seit Freitag gibt es 158 weitere bestätigte COVID-19-Fälle im Landkreis. Davon befanden sich 43 Personen als direkte Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Gesamtzahl der seit März 2020 registrierten COVID-19-Fälle mit Wohnsitz im Landkreis Berchtesgadener Land steigt somit auf 8.143 (Stand RKI: 18.10.2021, 00:00 Uhr).

12.32 Uhr: Mannschaft des TSV 1860 München kann trotz eines Corona-Falls trainieren

Nachdem ihr Mitspieler Richard Neudecker positiv auf Corona getestet worden war, hat sich die Mannschaft des TSV 1860 München "freigetestet". Die aufgrund des positiven Corona-Falls durchgeführte Testserie sei negativ gewesen, teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit. Demnach können die "Löwen" ihr Mannschaftstraining am Dienstag wieder aufnehmen. Lediglich Neudecker darf an der Vorbereitung für das Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken vorerst nicht teilnehmen.

12.20 Uhr: Landkreise in Südost-Oberbayern haben bundesweit die höchsten Inzidenzen

Nach wie vor sind die 7-Tage-Inzidenzen in oberbayerischen Landkreisen besonders hoch. Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag für das Berchtesgadener Land eine Inzidenz von 353,6 - das ist deutschlandweit die höchste Zahl. Gleich darauf folgt der Landkreis Traunstein mit einer Inzidenz von 298,6. Fünf weitere oberbayerische Landkreise gehören zu den zehn Gebieten mit den meisten Neuinfektionen deutschlandweit: der Landkreis Mühldorf, Stadt und Landkreis Rosenheim sowie die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen; alle mit Inzidenzen zwischen 200 und 250.

Als einziger oberbayerischer Landkreis meldet Eichstätt mit einer Inzidenz von 47,3 einen Wert unter 50.

Montag, 18. Oktober 2021