Verschärfte Corona-Maßnahmen in stark betroffenen Landkreisen

Die Landkreise Altötting, Berchtesgadener Land, Miesbach, Mühldorf, Traunstein sowie Stadt und Landkreis Rosenheim werden die Corona-Maßnahmen ab Montag wieder verschärfen. Das haben die zuständigen Landratsämter bekannt gegeben.

Lage in Krankenhäusern angespannt

Grund für die Maßnahmen ist die angespannte Lage in den dortigen Krankenhäusern. Die Behandlungskapazitäten würden zunehmend an ihre Grenzen stoßen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Landratsämter. Darum haben sich die Landkreise auf das Maßnahmen-Paket verständigt.

FFP2-Maske wird wieder Pflicht - 2G statt 3GPlus

Zu den neuen Maßnahmen im öffentlichen Raum, etwa im öffentlichen Nahverkehr, in Gaststätten und Geschäften, gehört wieder eine FFP2-Maskenpflicht. Ausgenommen davon sind Schulen und der Arbeitsplatz. Hier gelten weiterhin die bayernweiten Regelungen.

Außerdem werden die Zugangsregelungen verschärft: Wo zuvor die sogenannte 3Gplus-Regel in Kraft war, werde nun 2G gelten. Nicht oder nicht vollständig Geimpfte werden also keinen Zutritt mehr in Clubs oder Bordellen bekommen. Das Personal ist davon ausgenommen.

Landkreise immer noch unter Top 10 der Hochinzidenzgebiete

Die entsprechende Allgemeinverfügung tritt am Montag, dem 1. November 2021, um 0:00 Uhr in Kraft. Sie gilt vorerst bis zum 24.11.2021 um 24:00 Uhr.

Noch immer liegen die Landkreise Altötting, Berchtesgadener Land, Miesbach, Mühldorf, Traunstein sowie Stadt und Landkreis Rosenheim unter den Top 10 der Hochinzidenzgebiete in Deutschland. Mühldorf am Inn hat weiterhin die höchste 7-Tages-Inzidenz, mit einem Wert von aktuell 644,7.

Bereits gestern hatte Ministerpräsident Markus Söder neue Corona-Maßnahmen ins Spiel gebracht. Er betonte allerdings auch, dass es einen generellen Lockdown nicht geben werde und auch nicht geben könne - weil die Mehrheit der Menschen bereits geimpft sei.