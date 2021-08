Corona-Ticker Oberbayern: Veranstalter erholen sich schleppend

07.16 Uhr: RKI: Nur noch drei Regionen in Oberbayern unter 35

In Oberbayern sind nur noch drei Regionen unter der ab heute entscheidenden 7-Tage-Inzidenz von 35. Laut RKI (Stand 23.8., 3.16 Uhr) sind das die Landkreise Landsberg am Lech (22,4), Garmisch-Partenkirchen (23,7) und Pfaffenhofen an der Ilm (29,6). Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen liegt mit 35,2 nun knapp darüber.

Die höchste Inzidenz meldet das RKI für die Stadt Rosenheim (140). Die Landeshauptstadt München hat aktuell einen Wert von 57,5.

Seit heute gilt in Bayern die sogenannte 3G-Regel: Wer in der Innengastronomie etwas essen oder trinken will und nicht geimpft oder von einer Covid19-Erkrankung genesen ist, braucht von heute an ein negatives Testergebnis in der Tasche, sollte bei der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis oder der kreisfreien Stadt die 35er-Schwelle drei Tage in Folge überschritten sein. Das gilt auch für Besuche im Fitnessstudio, in Sporthallen oder in Schwimmbädern. Generell fallen alle öffentlichen oder privat organisierten Veranstaltungen, die in Innenräumen stattfinden, jetzt unter diese Regelung. Und auch die sogenannten körpernahen Dienstleistungen sind von der neuen Schwelle betroffen: also Frisör, Kosmetik oder Massage zum Beispiel.

Eine Neuerung gibt es auch für Hotels, Pensionen oder Jugendherbergen in einer Region mit einer Inzidenz über 35. Hier gilt ab sofort: Zusätzlich zum negativen Corona-Test bei der Anreise muss jeden dritten Tag ein aktualisiertes Testergebnis vorgelegt werden.

Ausgenommen sind weiterhin Kinder bis 6 Jahre, sowie Schüler, die bereits an ihrer Schule regelmäßig getestet werden.

