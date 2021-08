Corona-Ticker Oberbayern: Impfung auf dem Wochenmarkt möglich

Mittwoch, 18.08.21

15.45 Uhr: Positive Bilanz der mobilen Impfteams in Müchen

Die mobilen Impfteams des Impfzentrums Riem haben offenbar gut zu tun: Vergangene Woche haben sie rund 4.000 Menschen Spritzen gegeben - das sind rund 18 Prozent mehr als in der Woche davor. Besonders beliebt ist nach Angaben der Stadt das "Impf-Shopping": Im OEZ ließen sich in drei Tagen rund 80 Personen impfen, im PEP waren es etwa 600. In den Impfbus auf dem Marienplatz kommen bis zu 500 Menschen am Tag. Heute steht er übrigens noch bis 17 Uhr und morgen wieder ab elf Uhr bereit.

Auch im Landkreis München gibt es diverse Möglichkeiten für das "Impfen to go": heute zum Beispiel noch bis 18 Uhr am Wochenmarkt Baierbrunn und beim Biomarkt Aschheim. Am Wochenende lassen sich etwa auch Konzertbesuche mit dem Impfen verinden: Am Freitag und Samstag spielt LaBrassBanda in Bräustüberl Aying und ein Impfteam ist dann ebenfalls da.

12.35 Uhr: In Freilassing und Berchtesgaden Impfung am Wochenmarkt möglich

Im Berchtesgadener Land wird jetzt auch auf den Wochenmärkten in Berchtesgaden und in Freilassing gegen die Corona-Infektion geimpft. Der Malteser Hilfsdienst stellt für das "Mobile Impfen" dem Impfzentrum Berchtesgadener Land jeweils vor Ort ein Fahrzeug zur Verfügung, in dem die Impfungen durchgeführt werden können. Das Fahrzeug wird von einem Malteser-Mitarbeiter gebracht und steht mittwochs am Wochenmarkt Freilassing und freitags am Wochenmarkt in Berchtesgaden jeweils von 8 bis 12 Uhr. Eine vorherige Anmeldung zur Impfung ist nicht erforderlich.

12.30 Uhr: Fünf Landkreise und eine Stadt über Inzidenzwert von 50

Fünf oberbayerische Landkreise und eine Stadt liegen laut Robert-Koch-Institut derzeit über der Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Zu den Landkreisen Mühldorf (66,5), Dachau (50,4) und der Stadt Rosenheim (ein deutlicher Anstieg auf 78,7) sind nun noch die Landkreise Rosenheim und Erding dazugekommen - beide mit einer Inzidenz von 52 - und der Landkreis Weilheim-Schongau mit 53. Der Landkreis Berchtesgadener Land ist mit einem Wert von 48 dagegen wieder unter die 50er-Marke gerutscht.

Dienstag, 17.08.21

10.10 Uhr: Drei Landkreise und eine Stadt über Inzidenzwert von 50

Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstagvormittag für vier oberbayerische Kreise einen Inzidenzwert über der Schwelle von 50. Im Landkreis Berchtesgadener Land liegt die Inzidenz bei knapp 53, im Landkreis Mühldorf bei 62, im Landkreis Dachau bei 53,6 und in der Stadt Rosenheim bei knapp 63. Landsberg am Lech ist der einzige oberbayerische Landkreis mit einer Inzidenz unter 20, er liegt derzeit bei 13,3.

9.55 Uhr: Geimpfte in Seniorenzentrum in Neufahrn infiziert

In Neufahrn im Landkreis Freising haben sich 23 Menschen in einem Seniorenheim infiziert: 13 Mitarbeitende und zehn Bewohnerinnen und Bewohner. Eine Person ist gestorben. 13 der 23 Neuinfizierten waren geimpft, wie das Landratsamt auf BR-Nachfrage erklärte.

Neun weitere Fälle von Neuinfektionen im Landkreis Freising lassen sich vermutlich auf ein Musikfestival in Kroatien zurückführen.

Montag, 16.08.21

14.30 Uhr: 17 Landkreise und kreisfreie Städte über Inzidenz von 25, zwei davon über 50

Laut LGL haben in Oberbayern inzwischen 17 Landkreise und kreisfreie Städte den Inzidenzwert von 25 überschritten (Stand 16.8.21, 8:00 Uhr), das sind drei mehr als gestern (laut RKI). Zwei von ihnen liegen über dem Inzidenzwert von 50: der Landkreis Mühldorf am Inn (61,27) und der Landkreis Dachau (56,17). Den niedrigsten Inzidenzwert in Oberbayern hat der Landkreis Landsberg am Lech (12,47). Der Bezirk Oberbayern laut LGL mit einem Inzidenzwert von 33,43 weiterhin den höchsten unter allen bayerischen Bezirken. Nach Angaben des LGL wurden seit gestern 164 Neuinfektion gezählt, es gab keine Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

14.20 Uhr: Inzidenz über 50: Beschränkungen im LK Mühldorf ab Dienstag

Wegen einer aktuellen 7-Tage-Inzidenz von 59,5, gelten ab morgen (17.08.) im Landkreis Mühldorf am Inn wieder Kontaktbeschränkungen und weitere Maßnahmen.

Laut Landratsamt Mühldorf, wurde die 7-Tage-Inzidenz von 50 an drei Tagen nacheinander überschritten. Bei gemeinsamen Treffen in einem privaten oder öffentlichen Raum, sind nur noch Angehörigen des eigenen Hausstandes sowie Angehörigen zweier Hausstände erlaubt. Höchstens zehn Personen können sich gemeinsam treffen - Die Ausnahme: Kinder unter 14 Jahren oder vollständig Geimpfte und Genesene.

Schülerinnen und Schüler dürfen nur dann am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie einen negativen Corona-Test haben. Außerdem müssen Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht eine Gesichtsmaske tragen. Für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse muss es eine Medizinische Maske sein.

9.56 Uhr: 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Erding deutlich gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Erding ist deutlich angestiegen und liegt inzwischen laut Robert-Koch-Insitut bei 41,2. Am Samstag hatte der Wert noch 31,8 betragen. Das Überschreiten des Werts von 25 an mittlerweile vier aufeinanderfolgenden Tagen hat im Landkreis Erding unterdessen keine Auswirkungen, wie das Landratsamt mitteilt: Die erneute Maskenpflicht für Schüler kommt wegen der Ferien nicht zum Tragen.