Hotspot Rosenheim: Stadt schreibt an Reiserückkehrer

70 Prozent der Neuinfektionen gehen laut einer Sprecherin der Stadt Rosenheim auf Reiserückkehrer aus dem ehemaligen Jugoslawien zurück, die in der Heimat Urlaub gemacht oder ihre Familie besucht haben. Vor diesem Hintergrund möchte sich die Stadt nun gezielt an Kroaten, Bosnier, Albaner aus dem Kosovo und andere Menschen aus diesem Raum wenden.

Briefe in der Landessprache

Der Rosenheimer Oberbürgermeister Andreas März (CSU) will nun gezielt auf diese Einwohner zugehen. Mit Briefen in der jeweiligen Sprache werden sie demnächst dringend gebeten, sich impfen zu lassen. Denn laut dem zuständigen Gesundheitsamt seien die Infektionen zu 86 Prozent bei Personen ohne Impfschutz aufgetreten. In Rosenheim leben mittlerweile über 5.000 Menschen aus den Staaten des ehemaligen Jugoslawien.

Neue Allgemeinverfügung

Oberbürgermeister März kündigte zudem eine Allgemeinverfügung an, die ab morgen für Rosenheim eine Verschärfung von Kontaktregeln bringt. Unter anderem wird dann für Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbäder wieder die 3G-Regel gelten.