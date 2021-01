FFP2-Maskenpflicht: Preise vergleichen lohnt sich

Alle großen Handelsketten in Österreich machen mit: Hofer machte den Anfang, Spar zog nach und nun auch Rewe International. Unter diesem Dach versammeln sich in der Alpenrepublik die Marken Billa und Merkur, ADEG und BIPA sowie Penny. Alle werben mit einem Preis pro FFP2-Maske für gerade einmal 59 Cent.

Preisabsprachen auch in Österreich verboten

Unerlaubte Preisabsprachen sind auch in Österreich verboten, heißt es beim dortigen Handelsverband in Wien. Aber die österreichische Regierung appellierte eindringlich, die FFP2-Masken nur zum Selbstkostenpreis abzugeben.

Auf die drei größten Einzelhändler entfallen 80 Prozent des Marktes. Weil der Wettbewerbsdruck also hoch ist, will keiner abgehängt werden. Die kleineren Händler ziehen notgedrungen mit. So verlangt Rewe in Österreich für eine Maske aus heimischer Produktion 59 Cent, in einer Münchener Rewe-Filiale kostet eine FFP2-Maske 1,98 Euro.

Warum sich die Preise bei Rewe in Österreich und bei Rewe in Deutschland unterscheiden, darauf wollte sich Rewe in Köln auf BR-Anfrage nicht äußern. Lidl verlangt zum Teil nur 99 Cent, bei Edeka um die Ecke sind es sogar nur 65 Cent pro FFP2-Maske. Apotheken verlangen in Bayern zwischen 3,50 und acht Euro.

Preisspanne von FFP2-Masken sehr hoch

Die Preise für solche Schutzmasken unterscheiden sich bei uns erheblich. Preisabsprachen wären nicht zulässig, heißt es beim Einzelhandelsverband Bayern. Vergleichen lohnt sich also, wie immer.