Corona-Ticker Niederbayern: Testzentrum Deggendorf zieht um

9.44 Uhr: Volksmusikfestival "Drumherum" soll stattfinden

In Regen soll es heuer an Pfingsten wieder das Volksmusikfestival "Drumherum" geben. Das sagte Veranstalter Roland Pongratz heute dem BR. Termin ist vom 2. bis 6. Juni.

"Wir planen ganz normal und gehen auch davon aus, dass alles stattfinden kann, von der Musik in Straßen und Parks bis zur Volksmusikmesse", so Pongratz. Aber es bleibe natürlich die Rest-Unsicherheit, ob mit der Pandemie oder neuen Virusvarianten doch nochmal was dazwischen kommen könnte.

Auch die Teilnehmer stehen bereit, heißt es. Bisher haben sich 240 Musikgruppen angemeldet, die in Regen spielen möchten - bis auf die Sonderkonzerte in Zelten und geschlossenen Räumen wie immer alle bei freiem Eintritt. Pongratz rechnet damit, das sich insgesamt 300 bis 400 Musikgruppen anmelden werden.

Bei den Zuschauern kann man die Zahlen nicht vorhersehen, weil das Festival frei zugänglich ist und man sich nicht dafür anmelden muss.

Vor der Pandemie hatte das "Drumherum" rund 50.000 Zuschauer, verteilt auf alle Tage. Zahlenbeschränkungen wird es - Stand jetzt - nicht geben. Nur in den Workshops, die in Innenräumen stattfinden, will man dafür sorgen, dass es keine Überfüllung gibt. Das "Drumherum", das alle zwei Jahre stattfindet, war 2020 ausgefallen. Es gab aber eine Online-Version davon.

6.06 Uhr: Besuche im Donau-Isar-Klinikum mit Test

Ab heute dürfen wieder alle Menschen, unabhängig vom persönlichen Impf-Status, ihre Angehörigen im Donau-Isar-Klinikum für eine Stunde besuchen. Jedoch benötigt jeder Besucher einen aktuellen, anerkannten Schnell- oder PCR-Test, teilt das Klinikum mit. Um die Kapazitäten am Testzentrum im Deggendorfer Klinikum nicht zu überfordern, bittet die Klinikleitung darum, den Test möglichst an einer anderen anerkannten Stelle vorzunehm

Wie gewohnt, benennt der Patient eine Person, die ihn während seines gesamten Aufenthalts besuchen darf, so das Klinikum. Die Zeiten sind in Deggendorf von 11 bis 17 Uhr, in Landau und Dingolfing von 13 bis 17 Uhr.

Weiterhin gelten Ausnahmeregelungen im Kreißsaal, in palliativen Situationen und auf der Kinderstation und die Regelungen für ambulante Patienten. Notfall-Patienten sind von jeder Testpflicht ausgenommen.

In den Einrichtungen des Donau-Isar-Klinikums gilt die generelle FFP2-Maskenpflicht.

5.54 Uhr: 2.000 "Corona-Spaziergänger" in Niederbayern

Obwohl seit Sonntag die meisten Corona-Maßnahmen weggefallen sind, haben sich gestern Abend rund 2.000 Menschen zu sogenannten "Spaziergängen" getroffen, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Das meldet am Morgen das Polizeipräsidium Niederbayern.

Die vorwiegend unangemeldeten Versammlungen verliefen störungsfrei, heißt es. Am meisten Teilnehmende trafen sich in Landshut: Dort spazierten 550 Menschen durch die Stadt. In anderen Städten waren es deutlich weniger: in Vilsbiburg knapp die Hälfte, alle anderen Städte verzeichneten weniger als 200 Demonstranten.

Zudem fällt auf, dass die Zahl der Demonstranten generell abnimmt: Hatten zum Beispiel Anfang dieses Jahres in Straubing noch mehrere Hundert gegen die Corona-Maßnahmen protestiert, waren es gestern noch etwa 80.