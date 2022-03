Corona-Ticker Niederbayern: Niedrige Inzidenz in Straubing

6.15 Uhr: Passauer Maifest findet heuer statt

In Passau wird in einem Monat die Volksfestsaison wieder beginnen. Vom 29. April bis 8. Mai findet heuer das Passauer Maifest auf dem Messeplatz in Passau Kohlbruck statt. Nach derzeitiger Rechtslage soll es keine Corona-Einlassbeschränkungen geben. Die Stadt Passau hat aber laut eigener Aussage so geplant, dass im Hinblick auf Corona schnell entsprechend reagiert werden kann.

Zehn Tage lang wird es auf der gesamten Fläche des Platzes einen umfangreichen Vergnügungspark mit vielen Fahrgeschäften geben: mit dabei sind Klassiker wie Riesenrad, Geisterbahn, Wellenflug und Autoscooter. Auf den Dultstadl wird verzichtet. Dennoch bietet das Fest bayerische Volksfestgastronomie mit Bierzelten und Dultschmankerl.

Seit 19. März sind in Bayern Volksfeste und Dulten wieder erlaubt.