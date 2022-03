Corona-Ticker Niederbayern: Eishockey wieder in vollem Haus

11.50 Uhr: Straubing Tigers spielen wieder vor vollen Rängen

Nachdem die Corona-Regeln gelockert wurden, können die Straubing Tigers ab jetzt wieder vor vollen Rängen spielen. Wie der Eishockeyclub heute mitteilt, können ab sofort wieder 5.636 Fans zu den Heimspielen der Straubing Tigers zugelassen werden. Das ist die maximale Personenkapazität im Eisstadion am Pulverturm. Auch der Ausschank von alkoholischen Getränken im Stadioninnenraum ist wieder erlaubt.

Unverändert bleibt derzeit das 2G-Modell für den Einlass ins Stadion bestehen. Ausgenommen sind davon Kinder und Jugendliche, die regelmäßig in der Schule getestet werden - wie gewohnt muss dafür ein gültiger Personalausweis sowie ein Schülerausweis vorgezeigt werden. Außerdem bleibt auch die FFP2-Maskenpflicht bestehen.

Da die neuen Corona-Regeln bis zum 02. April gültig sind, bleibt diese Regelung vorerst für die beiden letzten Hauptrundenheimspiele gegen die Düsseldorfer EG und gegen die Eisbären Berlin bestehen.

11.45 Uhr: Schnelltestzentrum in Ackersloh schließt

Das Schnelltestzentrum in Ackersloh im Landkreis Deggendorf schließt. Wie das Landratsamt mitteilt, wird der Testbetrieb in Ackersloh am 26. März eingestellt. Die letzten Tests werden am 25. März durchgeführt. Auf der Homepage des Landkreises Deggendorf www.landkreisdeggendorf.de informiert das Landratsamt über das große Angebot der privaten Anbieter. Weiterhin betrieben wird das PCR-Testzentrum.