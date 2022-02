Corona-Ticker Niederbayern: Tschechien lockert Corona-Maßnahmen

17.20 Uhr: Verstärkt Online-Kontaktnachverfolgung in Passau

Auch das Passauer Gesundheitsamt setzt künftig verstärkt auf eine automatisierte Online-Kontaktnachverfolgung. Diese soll bei den derzeit relativ hohen Fallzahlen das Verfahren vereinfachen und die Kontaktaufnahme zu den Betroffenen beschleunigen. Bisher wurden diese überwiegend telefonisch kontaktiert und es wurden Daten aufgenommen. Mit dem neuen System läuft es so, dass - wenn eine E-Mail-Adresse oder eine Handynummer eines PCR-Getesteten vorliegt - das Gesundheitsamt einen personalisierten Zugangslink zum Online-Portal versenden kann. Darin finden Betroffene alle Informationen rund um Quarantäne und Freitestmöglichkeiten. Sie können dann weitere Daten eingeben, die das Gesundheitsamt benötigt. Dadurch ist ein schnellerer Kontakt möglich. Allerdings werden Betroffene ohne Internetzugang weiterhin auch telefonisch kontaktiert.

12.58 Uhr: Patientenverlegung in Landshut

In den Landshuter Kliniken werden wieder Patienten verlegt. Allerdings handelt es sich dabei um weitgehend symptomfreie Patienten, die aber noch unter Quarantäne stehen und nicht nach Hause dürfen. Wie der Landkreis Landshut heute mitteilte, werden diese Patienten in die Schlossklinik Rottenburg gebracht und dort betreut, bis ihre Isolation aufgehoben werden kann.

In dieser sogenannten "Abstromeinrichtung" stehen zehn Betten zur Verfügung, heißt es. Die Verlegung wurde notwendig, weil die Klinikbetten im Rettungsdienstbereich Landshut belegt sind und Personal durch Krankheit oder Quarantäne fehlt. Somit seien also nicht - wie in den vorherigen Corona-Wellen - die Intensivstationen, sondern die Normalstationen in Bedrängnis, heißt es weiter. Die Zahl der Patienten, die wegen Corona isoliert werden müsse, steige derzeit an, was "enorme Personalkapazitäten" binde. Da alle Infizierten weiter strikt isoliert werden müssen, werden die Betroffenen von einem separaten Team betreut, das dann an anderer Stelle im Non-Covid-Bereich der jeweiligen Krankenstationen fehlt.

Der ärztliche Leiter Krankenhaus-Koordination, Jürgen Königer, appelliert deshalb an alle Patienten und niedergelassenen Ärzte, einen stationären Aufenthalt nur dann in Anspruch zu nehmen beziehungsweise zu veranlassen, wenn es nicht möglich ist, die jeweilige Erkrankung ambulant zu behandeln und zuhause auszukurieren. Eine ambulante Versorgung könne "einen wertvollen Beitrag zur Entspannung der Lage in unseren Krankenhäusern leisten", so Königer.

In den drei Akutkliniken in Stadt und Landkreis Landshut werden derzeit insgesamt 53 Corona-infizierte Patienten auf Normalstationen betreut. Intensivmedizinisch versorgt werden drei weitere Personen.