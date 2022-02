Corona-Ticker Niederbayern: Mehrsprachiges Impfteam in Landshut

19.04 Uhr: Hohe Inzidenzen in Niederbayern

Drei niederbayerische Landkreise sind bundesweit unter den zehn höchsten 7-Tages-Inzidenzen. Der Landkreis Straubing-Bogen hat deutschlandweit die zweithöchste Inzidenz mit 2876, der Landkreis Regen die vierthöchste mit 2694,2 sowie der Landkreis Landshut die zehnthöchste Inzidenz mit 2395,9 (Quelle: RKI, 15.02.22, 03.20 Uhr).

12.21 Uhr: Corona-Fälle beim DSC: Auswärtsspiel abgesagt

Der Deggendorfer SC muss das Auswärtsspiel in Regensburg heute Abend absagen. Grund: Ein nachgewiesener Corona-Fall sowie mehrere Verdachtsfälle. Die Durchführung von PCR-Tests für das gesamte Team, um dadurch eine spielfähige Mannschaft zu ermitteln, sei in der Kürze der Zeit nicht möglich, daher die Spielabsage.

12.05 Uhr: Neuer Impfstoff Novavax bald im Einsatz

Im Impfzentrum in Eggenfelden/Gern wird der neue Impfstoff "Novavax" voraussichtlich zwischen der Kalenderwoche acht und neun zur Verfügung stehen. Das hat der BRK-Kreisverband Rottal-Inn heute mitgeteilt. In welchen Mengen dieser Impfstoff geliefert werden kann, ist bislang noch unklar. Aus diesem Grund wird der Impfstoff vorerst nur Personengruppen angeboten, die unter die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht fallen würden. Das sind Personen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Alle Impfwilligen können Ihr Interesse an einer Grundimmunisierung mit dem neuen Impfstoff bereits im Vorfeld anmelden und sich auf eine Warteliste setzen lassen. Die Anmeldung erfolgt über die E-Mail-Adresse impfzentrum@kvrottal-inn.brk.de oder telefonisch unter 08721/1209973. Sobald eine Terminvergabe für Impfungen mit Novavax stattfinden kann, werden diese Personen vom Impfzentrum telefonisch kontaktiert. Für die Novavax-Impfung sind Sonderimpftage geplant. Sie sollen in der Impfzentrum-Außenstelle in Pfarrkirchen am Griesberg, gegenüber dem Kreiskrankenhaus, stattfinden.

5.46 Uhr: 26 Demos gegen Corona-Maßnahmen in Niederbayern

Auch an diesem Montagabend haben in Niederbayern wieder Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Das Polizeipräsidium zählt 26 Demonstrationen mit rund 5.500 Teilnehmern. Die meisten Menschen kamen in Landshut (1.800), Vilshofen (535) und Dingolfing (450). Es kam zu keinen größeren Zwischenfällen.