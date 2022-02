Inzidenz steigt minimal - weniger Todesfälle

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat nach einem mehrtägigen Rückgang wieder einen leichten Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1.346,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.346,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.459,8. (Stand RKI-Dashboard 21.02., 03:20 Uhr)

Lage in Krankenhäusern relativ stabil

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist wieder leicht gestiegen. Am Montagmorgen gab das Robert Koch-Institut den Wert mit 1.789,2 an (Vortag 1.779,6). Bayern war damit das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. Auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser zeigt sich die Situation zugleich relativ stabil.

Laut DIVI-Intensivregister (Stand 07.05 Uhr) werden aktuell 406 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt, gestern waren es 405. Die Zahl der Corona-Infizierten, die invasiv beatmet werden liegt bei 181.

Zahl der Intensiv-Patienten stagniert bundesweit

Insgesamt sind in Bayern derzeit 2.975 Intensivbetten belegt, der überwiegende Teil davon mit Nicht-Covid-Patienten. 575 Intensivbetten sind frei, es steht jedoch eine Notfall-Reserve von 616 Intensiv-Betten zur Verfügung, die innerhalb von sieben Tagen mobilisiert werden kann.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag bundesweit mit 6,24 an (Donnerstag: 5,97). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet.