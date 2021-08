Corona-Ticker Niederbayern: Dingolfing-Landau mit höchstem Wert

18.56 Uhr: Impf-Frühschoppen im Kumhausen

Die 7-Tages-Inzidenzen in der Region Landshut haben einen Satz nach oben gemacht: Die Neuinfektionen sind aber vornehmlich auf jüngere Reiserückkehrer aus Kroatien zurückzuführen, berichtet die Corona-Arbeitsgruppe am Staatlichen Gesundheitsamt Landshut. Die Infizierten zeigen, wenn überhaupt, nur milde Krankheitssymptome. Das Robert-Koch-Institut weist für den Landkreis Landshut heute eine 7-Tages-Inzidenz von 17,5 aus, die Stadt Landshut liegt bei 13,6. Beide Werte liegen aber unter dem landes- bzw. bundesweiten Durchschnitt. Seit Montag wurden 23 Neuinfektionen festgestellt.

Um die Impfquote noch weiter voranzutreiben, veranstaltet das Impfzentrum Kumhausen am Sonntag, 15. August, einen Impf-Frühschoppen. Es werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer (ab zwölf Jahren zugelassen) und Johnson & Johnson (nur eine Impfung nötig), angeboten. Im Anschluss an die Behandlung können sich die Geimpften Weißwürste, Wiener, Brezen und Getränke kostenlos schmecken lassen. Die Sonderaktion läuft von 8 bis 15 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig – die Interessierten müssen nur ihren Personalausweis und Impfpass mitbringen.

17.10 Uhr: Steigende Zahlen im Kreis Dingolfing-Landau

Die Corona-Fälle im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau steigen seit einigen Tagen wieder an und bewegen sich in der 7-Tage-Inzidenz Richtung 50. Ab Freitag müssen deshalb Besucher der so genannten Sommerschule ab der 5. Klasse auch nach Einnahme des Sitzplatzes weiter eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Das gab das Landratsamt am Nachmittag bekannt. Aktuell liegt die Inzidenz für den Landkreis bei 45,5. Das Ausbruchsgeschehen ist laut Behörde quer im Landkreis verteilt. Betroffen mit mehreren Fällen seien ein Betrieb, ein Kindergarten sowie Reiserückkehrer. Aktuell infizieren sich vor allem Personen aus der Altersspanne 15 bis 29. In dieser ist auch die Impfquote noch relativ gering. Keiner der aktuell Infizierten befindet sich momentan den Angaben zufolge im Krankenhaus. Nachdem der Landkreis heute bereits den dritten Tag in Folge über einer Inzidenz von 25 liegt, treten ab Freitag die ersten Änderungen der Corona-Regeln in Kraft.

12.15 Uhr: Regener Landrätin ruft auf, sich impfen zu lassen

Im niederbayerischen Landkreis Regen, wo die Inzidenz drei Tage in Folge über 25 liegt, gilt ab Donnerstag (12.8.) wieder eine Maskenpflicht an den Schulen. Das hat das Landratsamt Regen per Amtsblatt bekannt gegeben. Da momentan Schulferien sind, hat das bis auf bestehende Sommerschulen momentan im Alltag keine Auswirkungen. Landrätin Rita Röhrl (SPD) mahnt die Bevölkerung trotzdem "zur Vorsicht" und ruft zum Impfen auf, wie sie dem BR sagte. "Corona ist noch lang nicht vorbei", so Röhrl.

Wie schnell eine Inzidenz wieder steigen kann, hätten die letzten zehn Tage im Landkreis Regen gezeigt. Ein Corona-Ausbruch bei der Spielvereinigung Lam im Nachbarlandkreis Cham mit neun Fällen schwappte in den Landkreis Regen. Wie der Leiter der Spielvereinigung Lam Wolfgang Koller heute dem BR bestätigte, hatte ein Lamer Spieler, der in Arnbruck im Landkreis Regen wohnt, bei einem Fußballspiel zuhause zugeschaut, war da aber noch ahnungslos und symptomfrei. Danach gab es laut Landrätin elf Neuansteckungen im Raum Arnbruck, außerdem 38 Kontaktpersonen, die in Quarantäne mussten und bei denen noch nicht klar ist, ob sie sich auch infiziert haben. Das ließ die Inzidenz hochgehen. Dazu kamen weiteren Fälle im Landkreis an verschiedenen Orten, darunter drei Reiserückkehrer. Der Rest ist diffus verstreut. Der letzte Stand sind nun 28 Fälle in den letzten sieben Tagen, die die Inzidenz im Landkreis Regen heute auf rund 36 hochgehen ließ. Weil der Landkreis Regen nur rund 77.000 Einwohner hat, braucht es für diese Inzidenz also gar nicht viele Infizierte.

Bei der Impfquote ist die Landrätin optimistisch. Rund 64 Prozent der über 18-Jährigen sind im Landkreis schon erstgeimpft. Rechnet man die über Zwölfjährigen mit hinein, sind es 60 Prozent. Damit liege man im bayernweiten Landkreisvergleich gut im Schnitt, sagte Röhrl heute dem BR.

Sie ist zuversichtlich, dass weitere Impfwillige den Schritt machen werden, auch weil der Zugang zur Impfung nochmal erleichtert wird. Im Einkaufspark Regen kann man sich künftig immer von Dienstag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr ohne Voranmeldung impfen lassen. Nur den Personalausweis und den Impfpass, sofern man einen besitzt, muss man mitbringen. Auch Zweit- und Genesenenimpfungen sind neben den Erstimpfungen möglich. Weiterhin impfen lassen kann man sich bei den Hausärzten und bei den Fachärzten, die Impfungen anbieten.