Corona-Ticker Niederbayern: Kaum Einreise-Verstöße

19.00 Uhr: Mobiler Impfbus in Landshut unterwegs

Im Landkreis Landshut ist der Impfbus in den kommenden Tagen wieder unterwegs, um die Immunisierungen zu den Menschen zu bringen, so das Landratsamt. So sind am morgigen Hallertauer Erlebnismarkt in Pfeffenhausen von 15 bis 19 Uhr Impfungen mit Johnson & Johnson (nur eine Impfdosis nötig) und Biontech/Pfizer (auch für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen) möglich.

Am Freitag macht der Impfbus am Bauernmarkt bei Möbel Biller in Eching-Weixerau Halt (12 bis 17 Uhr), am Samstag ist der Wochenmarkt in Vilsbiburg von 7 bis 12Uhr das Ziel. Auch hier stehen beide Präparate zur Verfügung.

Die Impfwilligen müssen nur ihren Personalausweis und Impfpass mitbringen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Auch Genesene, also die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, können sich hier impfen lassen – bereits vier Wochen nach Feststellung durch einen positiven PCR-Test. Die bisherige Wartezeit von sechs Monaten ist nicht mehr verpflichtend, heißt es.

13.39 Uhr: Sonderimpfaktionen im Impfzentrum Dingolfing

Nachdem die Sonderimpfaktionen im Landkreis Dingolfing-Landau gut angenommen werden, finden am morgigen Donnerstag und am Freitag im Impfzentrum die nächsten Impfaktionen statt. Das meldet das Landratsamt. Zwischen 8 und 16 Uhr können alle Impfwilligen ohne Anmeldung und Termin zum Impfzentrum kommen. Geimpft wird morgen mit Biontech, am Freitag kommen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson zur freien Wahl zum Einsatz. Die Impfung ist mit gesonderter Aufklärung ab zwölf Jahren möglich.

Die Impfaktion am Freitag war zunächst im Stadtkern von Dingolfing geplant gewesen. Wegen der unsicheren Wetterlage findet sie nun aber auch im Impfzentrum statt.

12.02 Uhr: Mobiles Impfen in Passau

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Passau haben am Samstag von 9 bis 18 Uhr die Möglichkeit, ohne vorherige Terminvereinbarung an einer mobilen Impfstation am Ludwigsplatz vor dem Eingang zur Stadtgalerie ihre Erstimpfung gegen das Coronavirus zu erhalten. Das teilt das Landratsamt heute mit. Demnach stehen Impfstoffe Biontech und Johnson & Johnson zur Auswahl. Eine vorherige Registrierung ist nicht erforderlich. Es wird darum gebeten, einen Ausweis und den Impfpass mitzubringen. Nach der Erstimpfung wird unmittelbar ein Termin für die gegebenenfalls erforderliche Zweitimpfung vergeben.