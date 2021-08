Steigende Inzidenzen: Drohen wieder Einschränkungen?

Seit einigen Wochen steigt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder an. Auch im Sommer 2020 waren die Zahlen zunächst niedrig, wuchsen dann langsam und schossen im Herbst in die Höhe. Die zweite Welle war da und konnte erst nach wochenlangen strengen Eindämmungsmaßnahmen gebrochen werden. Viele Menschen fürchten, dass es auch dieses Jahr im Herbst und Winter zu einem Lockdown kommen könnte.

Bedeutung der Inzidenz-Zahlen hat sich geändert

Die Inzidenz-Zahlen haben aber inzwischen eine andere Bedeutung. Wer zu einer Risikogruppe gehört, hat sich meist schon impfen lassen und ist damit geschützt, wenn auch nicht perfekt. Der unmittelbare Zusammenhang, dass zunächst die Inzidenz steigt und sich wenig später die Krankenhäuser bedrohlich mit Covid-19-Patienten füllen, ist daher nicht mehr wie vor einem Jahr gegeben.

Wenn heute die Infektionszahlen stark steigen, heißt das nicht automatisch, dass bald darauf eine Überlastung der Kliniken droht. In Großbritannien etwa liegt die Rate der Klinikeinweisungen bereits um den Faktor sechs bis zehn niedriger als bei den vorangegangenen Wellen.

Weniger Patienten auf Intensivstation wegen Impfung

Bei gleicher Inzidenz sei nicht zu erwarten, dass genauso viele Patienten auf der Intensivstation landen wie in den ersten drei Wellen der Corona-Pandemie in Deutschland, sagt Christian Karagiannidis, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Die 7-Tage-Inzidenz betrachtet er aber weiterhin für wichtig. An diesem Wert sei abzulesen, wie sich das Virus in der Bevölkerung ausbreitet.

Das Robert Koch-Institut (RKI) dagegen hält am 7-Tage-Inzidenz fest. "Eine steigende 7-Tage-Inzidenz (…) bleibt der früheste aller Indikatoren", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Dem widerspricht der Freiburger Medizinstatistiker Gerd Antes. Er hält diesen Indikator für "früh und falsch. (…) Jetzt weiterhin festzuhalten an diesem Inzidenzwert, der alle Details weglässt, die wir auch wissen, ist aus meiner Sicht inzwischen schon fast grob fahrlässig. (…) Das ist nicht mehr der Steuerwert, den wir brauchen." Auch die Deutsche Krankhausgesellschaft fordert weitere Daten, um die Pandemie beurteilen zu können, etwa die Zahl der Krankenhauseinweisungen, Impfquoten nach Alter, die Belegung der Intensivstationen und die Positivrate bei den Tests.

Das bedeutet: Die Bedeutung der 7-Tage-Inzidenz ist umstritten. Sie ist nicht mehr der zentrale Parameter, der bestimmt, mit welchen Maßnahmen die Pandemie bekämpft wird. Wichtig wird der Wert aber wohl auch im kommenden Herbst und Winter bleiben.