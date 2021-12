Corona-Ticker Mittelfranken: Impfaktion in Dinkelsbühl

19.25 Uhr: In Fürth werden Testkapazitäten ausgebaut

In dieser Woche gehen in Fürth in der Stadt und im Landkreis drei neue Schnelltestzentren an den Start. Wie Stadt und Landkreis Fürth gemeinsam mitteilen, werden in der Stadt Fürth im Wintergarten der Stadthalle sowie in Cadolzburg und Großhabersdorf neue Testzentren eröffnet. Die neuen Teststellen von AGNF in Kooperation mit dem BRK werden demnach an jeweils zwei Tagen der Woche öffnen.

Das Corona-Testzentrum im Wintergarten der Stadthalle (Rosenstraße 50, 90762 Fürth) öffnet: Freitag und Samstag jeweils16.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Das Schnelltestzentrum in Cadolzburg ist ab dem 18.12. in der Hindenburgstraße 14, 90556 Cadolzburg. Geöffnet ist dort am Mittwoch: 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr und am Samstag 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Das evangelische Gemeindezentrum Großhabersdorf (Rothenburger Straße 1, 90613 Großhabersdorf) steht Dienstag von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr und Sonntag von 10,00 Uhr bis 14.00 Uhr für Corona-Schnelltests zur Verfügung.

Es sei weiterhin keine vorherige Terminvereinbarung erforderlich, heißt es weiter. Das Testergebnis liege nach ca. 15 Minuten vor. Die Tests können ab einem Alter von einem Jahr durchgeführt werden und sind kostenlos. Die getesteten Personen erhalten eine Bescheinigung über das Testergebnis.