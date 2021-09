Corona-Ticker Mittelfranken: Mehr Gäste im Hallenbad in Nürnberg

15.30 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Mittelfranken gesunken

In Mittelfranken sind seit gestern (07.09.21) 218 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen sank die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Mittelfranken damit auf 69,89. (Stand: 08.09.21, 08.00 Uhr) Gestern lag sie noch bei 71,13. Die Inzidenz liegt damit weiter unter dem bayernweiten Durchschnittswert von 77,89.

In der Stadt Ansbach ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 115,16 gestiegen. Das ist der höchste Wert in Mittelfranken. Der Landkreis Nürnberger Land liegt mit 43,82 am niedrigsten. Die Stadt Nürnberg meldet eine Inzidenz von 96,40. In der Stadt Schwabach ist die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 gesunken und liegt nun bei 85,25, in Erlangen bei 56,06. im Landkreis Erlangen-Höchstadt bei 48,51. In der Stadt Fürth wird eine Inzidenz von 91,25 gemeldet. Im Landkreis Fürth liegt sie bei 46,34, im Landkreis Ansbach bei 51,26.

Insgesamt haben sich in Mittelfranken seit Beginn der Pandemie 95.554 Personen mit dem Coronavirus infiziert. In Mittelfranken gab es seit gestern keinen Todesfall in Verbindung mit Covid-19. Die Zahl der Todesfälle in Mittelfranken liegt stabil bei 2.575.