Corona nach Gäubodenvolksfest: Kliniken nicht überlastet

Vier Tage nach Ende des Straubinger Gäubodenvolksfests zeichnet sich noch keine höhere Belastung der Kliniken in Stadt und Landkreis ab. Das ergab eine BR-Anfrage beim Klinikum Straubing und den Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf. Die Inzidenzen in der Region schnellten jedoch in die Höhe.

Keine vollen Intensivstationen trotz hoher Inzidenzen

Am Klinikum Straubing werden nach eigenen Angaben aktuell zehn bis 15 Patienten auf der Infektionsstation behandelt. Die Mehrzahl dieser Patienten sei jedoch nicht schwer an Corona erkrankt. Nur ein Corona-Patient liege auf der Intensivstation.

Ein relevanter Anstieg der Corona-Patienten im Zusammenhang mit den steigenden Inzidenzen sei derzeit noch nicht zu verzeichnen, hieß es.

Ähnlich die Lage an den Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf: Laut einer Klinik-Sprecherin werden dort aktuell an beiden Kliniken insgesamt sieben Corona-Patienten behandelt, einer davon intensiv.

Zahlreiche Neuinfektionen in und um Straubing

Die Zahl der Neuinfektionen in Straubing und im Landkreis Straubing-Bogen war im Verlauf des Gäubodenvolksfests, beziehungsweise kurz danach massiv angestiegen. Am Freitag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Straubing bei 695 und damit bundesweit auf Platz drei. Im Landkreis liegt der Wert bei 599. Zu Beginn des Gäubodenvolksfests, am 12. August, lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bei weniger als der Hälfte, in der Stadt bei einem Drittel des jetzigen Werts.

Landratsamt: Großveranstaltungen bergen Risiken

Auch das Landratsamt Straubing-Bogen äußerte sich zu den gestiegenen Inzidenz-Zahlen: Ein Zusammenhang mit dem Gäubodenvolksfest "liegt natürlich nahe", so ein Sprecher des Landratsamts auf BR-Anfrage. Dabei sei aber nicht klar, welchen Effekt das Gäubodenvolksfest an sich habe und welche sonstigen Veranstaltungen oder Feiermöglichkeiten rund um das Volksfest herum, so der Sprecher.

Außerdem wies das Landratsamt auf "zahlreiche Großveranstaltungen außerhalb des Landkreises Straubing-Bogen" hin, zum Beispiel die European Championships in München. Solche Großveranstaltungen - wie auch das Gäubodenvolksfest - bergen grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für die Übertragung ansteckender Krankheiten, hieß es.