Ohne städtische Sonderregeln: Herbstdult in Regensburg startet

Dirndl und Lederhose, Blasmusik und Kettenkarussell: Heute startet in Regensburg die Herbstdult 2022. Offiziell eröffnet wird die Dult um 18 Uhr. Dann wird Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) das erste Fass Festbier anstechen. Die Maß Bier kostet 11,30 Euro.

Keine städtischen Sonderregeln für Herbstdult

Wie schon bei der Maidult im Frühjahr gibt es auch bei der Herbstdult keine coronabedingten Einschränkungen, es gilt die allgemein gültige Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaates, heißt es von der Stadt Regensburg auf BR-Anfrage. Es gebe keine städtischen Sonderregeln wie zum Beispiel eine Maskenpflicht.

Der Infektiologe Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg rät Menschen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Coronaverlauf haben, weil sie nicht geimpft sind, Bierzelte auf Volksfesten zu meiden. Die Gefahr, sich in einem vollen Bierzelt anzustecken, sei hoch. Salzberger geht davon aus, dass die Coronafallzahlen in Stadt und Landkreis Regensburg nach der Herbstdult in Regensburg steigen. Er nimmt an, dass die Dult einen ähnlichen Effekt wie das Gäubodenvolksfest in Straubing haben werde.

Neues Riesenrad für Regensburg

Neuheiten gibt es heuer bei den Fahrgeschäften. Die Firma Willenborg hat für Regensburg ein neues Riesenrad mit nachhaltiger Energierückspeicherung gebaut. Rasant geht es bei der Achterbahn "Heidi" zu, die schon auf der Münchner Wiesn Besucher angelockt hat. Neu sind außerdem ein Kinderscooter, das Rundfahrgeschäft "Kick Down" und das Laufgeschäft "Aktionhouse".

Stadt und Beschicker sammeln Spenden für Ukraine

Wie bereits bei der Maidult wird wegen des Ukraine-Kriegs auf das traditionelle Feuerwerk verzichtet. Stattdessen wird es am Eröffnungstag eine wohltätige Aktion für die Regensburger Partnerstadt Odessa geben: Zwischen 15 und 17 Uhr können Besucher die Fahrgeschäfte zum halben Preis nutzen. Die andere Hälfte des Fahrpreises spenden die Fahrgeschäftsbetreiber an die ukrainische Stadt. Auch die Festwirte beteiligen sich an der Aktion und verkaufen das halbe Hendl für sechs Euro. Drei Euro davon kommen der Ukraine zugute.

Anreise über öffentliche Verkehrsmittel empfohlen

Kinder- und Familientage mit vergünstigten Preisen sind immer mittwochs. Für die Anreise zur Dult empfiehlt die Stadt Regensburg öffentliche Verkehrsmittel, unter anderem auch weil die Oberpfalzbrücke weiterhin gesperrt ist. Außerdem gibt es einen kostenlosen Dultbus.