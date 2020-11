Covid-19: Wie steht es um die Auslastung der Intensivbetten?

Wie lange dauert es, bis ein Covid-Patient im Schnitt auf die Intensivstation muss?

Zu den Aufenthaltsdauern in den Kliniken macht das DIVI folgende Angaben:

von der Infektion bis zum Beginn der Symptome dauert es im Schnitt 5 Tage

vom Beginn der Symptome bis zu einer Verschärfung, die eine stationäre Aufnahme erfordert, dauert es im Schnitt nochmals 10 Tage

vom Beginn der Symptome bis zu einer Verschärfung, die eine Aufnahme auf die Intensivstation erfordert, dauert es im Schnitt 10-12 Tage

bei Aufnahme auf die Intensivstation kann, falls invasiv beatmet werden muss, der Verlauf sehr langwierig werden. Hier variiert die Dauer des Aufenthalts dann zwischen 18 und 24 Tagen, ggf. länger bei sehr schweren Verläufen

Die Maßnahmen des Lockdowns wirken sich also erst einen Monat später auf die Zahl der Intensivbetten aus.

Stefan Kluge, Intensivmediziner am UKE in Hamburg-Eppendorf, sagte am 3. November in der radioWelt in Bayern 2, von den neu Infizierten entwickelten am Tag 10 rund zwei Prozent eine schwere Lungenentzündung, sodass sie auf die Intensivstation müssten. Die Zahlen waren in den vergangenen Wochen hoch, diese Welle rollt nun auf die Krankenhäuser zu.

Anders als bei der Spitze der ersten Infektionswelle am 18. April werde diesmal kein Abflauen folgen, der Anstieg werde sich vielmehr vorerst fortsetzen, bekräftigte Uwe Janssens am 9. November. Der Grund sei, dass sich die jeweilige Zahl an Neuinfektionen erst verzögert in schweren Verläufen und schließlich in der Belegung der Intensiv-Stationen niederschlägt. "In vier Wochen werden wir die Folgen der Spitzenwerte jetzt sehen." Einige Zentren seien bereits am Anschlag, es müssten vereinzelt bereits Covid-19-Patienten in andere Kliniken gebracht werden.

Hinzu kommt, dass der Anteil älterer Infizierter nach Daten des Robert-Koch-Instituts seit Ende September wieder steigt. Sie haben ein höheres Risiko, schwer zu erkranken - und damit auch zu Intensivpatienten zu werden.

"Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich dieser Trend der steigenden Infektionszahlen in Kalenderwoche 44 und Kalenderwoche 45 mit einer 10- bis 14-tägigen Verzögerung auch auf den Intensivstationen widerspiegelt. Wir beobachten zurzeit, dass das mediane Erkrankungsalter seit Anfang September wieder merklich ansteigt. (...) Somit muss befürchtet werden, dass auch der Anteil der stationären Behandlungsfälle zunehmen wird – und damit in Konsequenz auch die Zahl der intensivstationären Behandlungsfälle." Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI)