CO2-Challenge der Metropolregion Nürnberg startet

Bei der Ernährung, der Mobilität oder beim Wohnen - Jede und Jeder kann relativ unkompliziert im Alltag einen Beitrag leisten zu mehr Klimaschutz. Das ist die Message der CO2-Challenge, die dazu auch viele Tipps und Anregungen liefert. Zusammengestellt haben sie die Klimaschutzmanagerinnen und -manager der Europäischen Metropolregion Nürnberg.

23 Landkreise und elf kreisfreie Städte

Vom oberfränkischen Hof bis ins mittelfränkische Ansbach oder bis nach Weiden in der Oberpfalz sind rund 3,6 Millionen Menschen aufgerufen mitzumachen. Die vierzehntätige Mitmachaktion richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die Klimaschutz und Nachhaltigkeit in ihren Alltag integrieren möchten. Auch die im letzten Jahr eingeführte Schul-Challenge findet wieder statt. Dabei gibt es jeden Tag Aufgaben zu lösen, die für den Klimaschutz sensibilisieren sollen und umweltfreundliches Verhalten in den Alltag einbinden.

Einfache Aufgaben - große Wirkung

Versteckte "Klimafresser" im Kühlschrank aufspüren, mal auf Streamingdienste verzichten, Stoffbeutel einpacken: Die Aufgaben sind auf der Homepage der CO2-Challenge und auf den Social-Media-Kanälen der Metropolregion Nürnberg zu finden. Klimasünden verstecken sich laut Stadt unter anderem im Kühlschrank, im Heizungskeller, unter der Dusche, im Einkaufskorb sowie im Abfall oder auch im Freizeitverhalten.

Die CO2-Challenge endet am 27. Februar 2024. Details zum Gewinnspiel und alle Informationen zur Fastenchallenge sind auf der Kampagnenseite unter https://co2challenge.net/ sowie den Instagram-, X- und Facebook-Seiten der Metropolregion Nürnberg zu finden.