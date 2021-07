Chat gehackt - Fahnder verhaften Drogenhändler

Einen erfolreichen Schlag gegen Drogenhändler meldet die Polizei aus dem Raum Altötting. Vorausgegangen war ein erfolgreicher Hack von Ermittlern.

Drogenhändler benutzen zahlreiche Verschlüsselungsprogramme

Mehr Verschlüsselung geht fast nicht: Standard-Handys der Drogenhändler hatten eigene codierte Programme für den Austausch geheimer Botschaften. Kamera, Mikrofon und Standortbestimmung wurden stillgelegt. Sollte die Polizei vor der Tür stehen, konnten die Nutzer mit einem Wisch sämtliche Inhalte vom Smartphone löschen. Das Abonnement der Verschlüsselungssoftware kostete mehrere Tausend Euro pro Jahr.

750 Festnahmen nach geglückter Entschlüsselung

Französische und niederländische Ermittler knackten im vergangenen Jahr die Verschlüsselung von EncroChat und erfuhren von zahllosen Straftaten, überwiegend ging es um Drogenhandel. Daten mit Bezug zu Deutschland gingen an das Bundeskriminalamt. Seit dem vergangenen Jahr wurden bundesweit mehr als 2.250 Ermittlungsverfahren eingeleitet mit 750 vollstreckten Haftbefehlen.

Drei Tonnen Drogen und 300 Schusswaffen sichergestellt

Über drei Tonnen Drogen aller Art wurden beschlagnahmt. Mehr als 300 Schusswaffen wurden sichergestellt. In Bayern wird gegen mutmaßliche Drogenhändler im Raum Schwabach, Erlangen und Nürnberg ermittelt. Zuletzt wurden am vergangenen Donnerstag im Raum Altötting fünf Adressen durchsucht und drei Männer im Alter zwischen 23 und 25 Jahren festgenommen. Sie sollen in großem Stil mit Marihuana, Haschisch und Kokain gehandelt haben.